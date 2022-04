Pulisic marca no fim e Chelsea vence West Ham pelo Campeonato Inglês

Da Redação

Foi no apagar das luzes. Jogando em casa, o Chelsea teve um jogo pouco inspirado contra o West Ham, viu Jorginho perder um pênalti, mas conseguiu a vitória no fim, com um gol de Pulisic. Com o resultado, a equipe de Londres chegou aos 65 pontos e segue na terceira colocação do Campeonato Inglês.

Depois de perder o clássico para o Arsenal, o Chelsea voltou a atuar em casa pelo Campeonato Inglês neste domingo contra o West Ham. No primeiro tempo de partida, apesar de ter mais a bola e controlar o ritmo do duelo, os mandantes não conseguiram criar muitas chances de gol.

Apesar de ter finalizado mais que o adversário, o Chelsea sofreu com a falta de velocidade no campo de ataque e, quando conseguiu passar pela marcação, pecou na finalização e parou no experiente goleiro Fabianski. Desta forma, o 0 a 0 foi mantido até o fim dos primeiros 45 minutos de partida.

Na segunda etapa, com mais velocidade e conseguindo trazer a torcida presente no estádio para o clima do jogo, o Chelsea buscou mais o ataque e incomodou mais a defesa do adversário. Com os donos da casa buscando mais a vitória, o West Ham apostou nos contra-ataques e incomodou a defesa do time da casa em bolas esticadas pelas pontas do campo, principalmente com Fornals e Benrahma.

Com o controle do meio de campo, o Chelsea fez Fabianski trabalhar logo nos primeiros minutos para manter o 0 a 0 no placar. Após pressão dos mandantes nos primeiros minutos, o West Ham equilibrou as ações e fez Mendy fazer algumas defesas, fazendo o 0 a 0 seguir no marcador.

Na reta final do duelo, Timo Werner parou mais uma vez em Fabianski após cruzamento na área e fez com que a torcida se animasse mais uma vez. Apesar de ter aumentado a pressão na parte final do jogo, o Chelsea seguiu em um jogo sem muita criatividade ofensiva e mesmo com um erro do West Ham não abriu o placar.

Após escorada de cabeça de Thiago Silva, Lukaku, que entrou no segundo tempo, foi derrubado na área. Na cobrança da penalidade, Jorginho cobrou ao seu estilo e acabou recuando a bola para Fabianski. Logo após a chance perdida, o Chelsea marcou. Depois de jogada pela esquerda, o cruzamento foi feito e Pulisic finalizou da marca do pênalti para fazer 1 a 0 e dar a vitória aos donos da casa.

OUTROS JOGOS - No mesmo horário em que o Chelsea venceu o West Ham, a bola rolou em outros dois jogos do Campeonato Inglês. Brighton e Southampton não saíram de um empate por 2 a 2, enquanto o Burney conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Wolverhampton e saiu provisoriamente da zona de rebaixamento.