Pulisic chega à Itália para reforçar o Milan: 'Ansioso para defender este clube histórico'

O atacante Christian Pulisic desembarcou na Itália nesta quarta-feira para iniciar sua jornada como jogador do Milan, após quatro temporadas no Chelsea. Aos 24 anos, o americano deve assinar um contrato de quatro anos com o time italiano, o que o tornará apenas o terceiro atleta dos Estados Unidos a vestir a camisa rossonera, após Oguchi Onyewu e Sergiño Dest.

"Estou muito feliz por estar aqui. Estou animado e ansioso para defender este clube histórico", afirmou o jogador em entrevista no aeroporto de Malpensa. "É um time lendário e eu estou muito animado por chegar aqui e tentarei vencer alguns títulos durante a minha passagem", concluiu.

De acordo com o jornal Gazetta dello Sport, o Milan pagará 20 milhões de euros ao Chelsea, clube com o qual Pulisic ainda tinha um ano de contrato pele frente, pela transferência. O valor é menos da metade do que o clube londrino pagou para contratar o atacante junto ao Borussia Dortmund, em 2019.

O americano foi atrapalhado por uma série de lesões e nunca atingiu o nível esperado enquanto vestia a camisa do Chelsea. Mesmo assim, foi campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes. Na temporada passada, participou de 30 jogos, marcou um gol e somou duas assistências.

A transferência de Pulisic é a segunda negociação entre Milan e Chelsea na atual janela. No final de junho, o clube italiano anunciou o meio-campista Loftus-Cheek, também contratado junto ao clube britânico.