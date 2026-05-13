PSG vence Lens e conquista penta consecutivo da Ligue 1 antes de tentar o bi da Champions

O Paris Saint-Germain é campeão francês da temporada 2025/26. É o quinto título consecutivo do time na Ligue 1. A conquista foi confirmada nesta quarta-feira, com vitória por 2 a 0 sobre o Lens no Stade Félix-Bollaert, em jogo atrasado da 29ª rodada.

Khvicha Kvaratskhelia abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Houve tempo suficiente para uma reação do Lens, ainda que o empate também mantivesse o título dos parisienses. O time de Luis Enrique, porém, segurou o resultado, com boa atuação do goleiro Safonov e chances desperdiçadas do adversário. Em contra-ataque, já aos 48 do segundo tempo, Ibrahim Mbaye matou a partida.

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Ainda resta uma rodada, a 34ª, para o encerramento do campeonato. Mesmo com a derrota, a torcida do Lens fez uma bonita festa na arquibancada e comemorou a boa campanha do time, que ficará com a segunda posição, por enquanto com 67 pontos, nove atrás do PSG, e classificando-se para a Champions League.

A última vaga direta para o torneio europeu será disputada entre Lille (terceiro, com 61), Lyon (quarto, com 60) e Rennes (quinto, com 59). Os times enfrentam, respectivamente, Auxerre, Lens e Olympique de Marselha na última rodada, enquanto o PSG fecha o torneio contra o vizinho Paris FC.

Nesta temporada, a Ligue 1 não foi tratada como prioridade pelo PSG, que voltou suas forças para a Champions League, na qual é finalista e decide o título contra o Arsenal, no dia 30, em Budapeste, na Hungria.

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O título nacional foi confirmado com uma diferença de nove pontos para o vice e pode chegar a 12, caso o PSG vença e o Lens perca seus respectivos últimos jogos. Na sequência do pentacampeonato do time parisiense, é a terceira maior diferença para o segundo colocado.

A maior vantagem foi em 2021/22, com 15 pontos acima do Olympique de Marselha (86 a 71), mesmo vice da última temporada, superado em 11 pontos (84 a 65). Em 2023/24, foram nove (76 a 67) sobre o Monaco.

A menor diferença foi justamente contra o Lens, mas na temporada 2022/23. Naquela ocasião, o PSG foi campeão com apenas um ponto de vantagem (85 a 84).

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Para tentar conquistar um título nesta temporada, o Lens tem ainda a Copa da França. A equipe é finalista, junto do Nice. O PSG caiu para o Paris FC logo na segunda rodada. A decisão será dia 22, no Stade de France, em Saint-Denis.