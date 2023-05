PSG suspende Messi por duas semanas após viagem para Arábia Saudita, diz jornal

(via Agência Estado)

A relação entre o argentino Lionel Messi e a diretoria do Paris Saint-Germain está perto de seus capítulos finais. O motivo da falta de sintonia entre as duas partes foi uma viagem que o craque fez para a Arábia Saudita após a derrota da equipe para o Lorient, pelo Campeonato Francês, sob alegação de cumprir um contrato de publicidade. A diretoria abriu um processo disciplinar e, segundo o jornal LEquipe, a suspensão e de duas semanas.

Caso fique mesmo de fora por esse período, o camisa 30 vai se ausentar de dois dos cinco compromissos que o PSG tem até o final da temporada, sendo um desfalque de peso para time na competição.

O L'Équipe, informa ainda que o craque argentino seguiu para a Arábia nesta segunda-feira sem uma autorização prévia da direção da equipe. O jogador tem um contrato de cifras expressivas com o país do Golfo Pérsico.

O episódio coincide com a grave crise esportiva que o clube vem enfrentando desde o encerramento da Copa do Mundo do Catar. A derrota mais significativa foi a eliminação na Liga dos Campeões, nas oitavas de final, para o Bayern de Munique. No Francês, o time perdeu três de seus últimos quatro jogos.

Essa derrocada já coloca em risco a conquista do título do Campeonato Nacional. A diferença atual para o Olympique de Marselha, segundo colocado na classificação, agora é de cinco pontos (75 a 70). Outro indicativo do fim da relação é que o contrato do meia de 35 anos termina no mês de junho e nenhuma negociação para uma possível renovação foi iniciada até agora.