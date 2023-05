PSG quer negociar Neymar no meio do ano e brasileiro estaria disposto a sair após protestos

(via Agência Estado)

A história de Neymar no Paris Saint-Germain nunca esteve tão perto do fim. Com o jogador sendo alvo constante de protestos da torcida, o clube se movimenta internamente para se livrar do brasileiro na próxima janela de transferências, em julho, de acordo com o jornal francês L'Equipe. O próprio brasileiro, que antes relutava em deixar o clube apesar do insucesso esportivo, mudou de ideia após torcedores cercarem a sua casa.

Neymar está sem jogar desde fevereiro, quando machucou novamente o tornozelo direito. Mesmo fora de ação, o camisa 10 está em desgraça com o torcedor do PSG, que deposita no brasileiro as frustrações pelas eliminações na Liga dos Campeões e na Copa da França - no Campeonato Francês, o título está próximo. Lionel Messi também não goza de prestígio e já teria até comunicado o time de que não fica após o fim da temporada. O argentino está suspenso após viajar para a Arábia Saudita com a família sem avisar o clube.

De acordo com o L'Equipe, o presidente Nasser Al-Khelaïfi quer mudar o perfil do elenco para tentar enfim vencer a Liga dos Campeões, seu sonho de consumo e o da torcida. Para isso, a diretoria está disposta até mesmo a emprestar Neymar, sem a necessidade do pagamento da multa rescisória. Uma proposta perto da faixa salarial pedida pelo jogador deve ser aceita.

Aos 31 anos, Neymar tem contrato com o PSG até junho de 2027. Durante a novela pela renovação do astro Kylian Mbappé, único que passa incólume pelo crivo do torcedor, a imprensa local relatou que uma das exigências do francês era a saída do brasileiro. Na mesma época, Neymar ativou uma cláusula contratual prorrogando seu contrato por mais dois anos, irritando a diretoria.

Desde que chegou ao PSG, Neymar amargou quatro eliminações nas oitavas de final da Liga dos Campeões em seis temporadas. O mais perto que o time chegou foi um vice-campeonato, em 2020, quando perdeu o título para o Bayern de Munique.

QUEM É QUE PAGA?

Neymar deixou o Barcelona em 2017 como a maior contratação da história do futebol - 222 milhões de euros (cerca de R$ 880 milhões à época). As cifras astronômicas envolvendo o craque brasileiro limitam bastante o leque de equipes com capacidade para contar com o seu futebol. O Chelsea, que gastou R$ 1,8 bilhão na última janela de transferências e conta com o magnata americano Todd Boehly como novo dono, foi quem chegou mais perto de fazer uma oferta.

O Manchester City teria condições plenas de contratar Neymar, mas nunca demonstrou interesse. Porém, é justamente o seu arquirrival, o Manchester United, que surge como possível destino para o Brasileiro.

A imprensa inglesa noticiou na última semana que o xeque Jassim bin Hamad Al Thani, do Catar, pretende fazer uma proposta para comprar o United e contratar o brasileiro para capitanear o seu projeto. A família Glazer, dona de 90% das ações do clube, é alvo de protestos dos torcedores pelo ostracismo no qual a equipe caiu nos últimos anos. Com o novo proprietário, o alto salário de Neymar deixaria de ser problema. O fato de tanto Al Thani quanto Al Khelaifi serem do mesmo país também facilitaria o negócio.

Pelo PSG, Neymar conquistou 13 títulos domésticos, entre Campeonato Francês, Copa da França e Copa da Liga Francesa. O atacante conviveu com problemas físicos desde sua chegada, estando ausente em três das últimas eliminações do PSG na Liga dos Campeões.