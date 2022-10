PSG ofereceu quantia milionária para tirar Endrick do Palmeiras, diz jornal

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Recém-promovido aos profissionais do Palmeiras, o atacante Endrick desperta o interesse do mercado europeu e já teria uma oferta milionária. De acordo com o jornal Sport, da Espanha, o Paris Saint-Germain ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$ 102 milhões) pelo jovem jogador de 16 anos, recém-promovido ao elenco principal pelo técnico Abel Ferreira. O time brasileiro prontamente recusou a oferta pela joia da casa.

continua após publicidade .

"(O PSG) O considera um jogador prioritário em seu projeto esportivo para os próximos anos e já bateu na porta do Palmeiras", informou a publicação. Pelo lado do clube brasileiro, não houve qualquer manifestação pública para a reportagem.

O clube parisiense não seria o único interessado em Endrick na Europa. De acordo com o site catalão, ao menos seis equipes monitoram a situação do atacante: PSG, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea e Arsenal. O jovem assinou seu primeiro contrato profissional, válido até junho de 2025 e com multa rescisória estipulada em R$ 311,4 milhões, em julho deste ano. Portanto, a oferta do clube francês corresponde a um terço do que o Palmeiras estipulou como multa contratual. Endrick já disse que vai jogar pelo Palmeiras antes de pensar em uma transferência.

continua após publicidade .

"Artero Henrique, responsável pela área de captação de jovens talentos dentro da gestão desportiva da Qatar Stars League (QSL), fez uma proposta formal para Endrick: 20 milhões de euros. O Palmeiras não estaria em condições de aceitar tal oferta, mas o PSG já é o primeiro a se mexer", completou o Sport.

A reportagem relembrou ainda que dirigentes do Barcelona se reuniram com os empresários de Endrick há cerca de um mês, o que teria motivado o PSG a fazer uma proposta pela "cria" palmeirense. O clube espanhol considera que o jovem brasileiro é um jogador com potencial para se tornar, a médio prazo, um nome importante no cenário internacional.

A princípio, o PSG gostaria de contar com Endrick somente em 2024, quando o jogador completa 18 anos e como determina a lei. O clube parisiense pretende mudar o modelo de contratações, deixando de pagar fortunas por grandes jogadores, como Neymar e Mbappé, para investir em jovens com potencial de evolução.

Endrick começou a ganhar espaço na equipe principal do Palmeiras nos últimos jogos. Na vitória por 3 a 0 contra o Avaí, no sábado, o jovem entrou bem na partida, fazendo a jogada do terceiro gol palmeirense, anotado por Vanderlan. Depois de viver a ansiedade natural pela estreia, o garoto agora trabalha para marcar seu primeiro gol. Contra o São Paulo, uma rodada antes, ele sofreu falta que gerou expulsão de um atleta do time de Rogério Ceni.