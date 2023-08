PSG desembolsa R$ 267 milhões e anuncia atacante Dembélé, ex-Barcelona, até 2028

Ousmane Dembélé é oficialmente jogador do Paris Saint-Germain. O clube francês anunciou neste sábado a contratação do atacante que estava no Barcelona. Ele recusou uma proposta de renovação do time catalão para assinar com seu novo clube até 2028.

"Estamos muito satisfeitos em receber Dembélé. Ele será um jogador importante e comprometido para o nosso clube. A paixão e determinação demonstradas por Ousmane quando chegou ao PSG é fantástica e é a atitude exigida de todos os nossos jogadores. Estamos orgulhosos de ter outro vencedor da Copa do Mundo conosco nessa nova grande era para o nosso clube", afirmou Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.

O PSG precisou pagar a multa rescisória no valor de 50 milhões de euros (R$ 267 milhões) para conseguir tirá-lo do Barcelona, clube no qual o atleta defendeu por seis temporadas, marcadas por lesões e sem grandes exibições.

"Estou muito feliz por me juntar ao PSG e mal posso esperar para jogar por meu novo clube. Espero continuar a crescer aqui e deixar todos os torcedores orgulhosos", disse Dembélé, ao site oficial do PSG.

O atacante foi revelado pelo Rennes, da França, e não demorou a chamar a atenção do Borussia Dortmund, onde se destacou ao lado de Aubameyang e Marco Reus. As boas atuações fizeram o Barcelona desembolsar 130 milhões de euros (R$ 721 milhões na moeda atual). Ao todo foram 185 partidas e 40 gols marcados.

A contratação de Dembélé é uma resposta para as possíveis saídas de Neymar e Mbappé. O PSG já acertou com oito reforços para a temporada, incluindo Asensio, ex-Real Madrid, e Gonçalo Ramos, atacante da seleção portuguesa que estava no Benfica.