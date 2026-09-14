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Propaganda de bet com atriz nua em temática esportiva gera crítica de atletas: 'Tapa na cara'

Escrito por Lara Musa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A atriz Sydney Sweeney protagonizou uma polêmica campanha para uma casa de apostas esportivas dos Estados Unidos. Com conotação sexual, a propaganda apresenta a norte-americana nua com objetos de diferentes esportes, o que gerou revolta de esportistas olímpicas do país, desencadeando em um protesto.

Além de ser o rosto da propaganda, Sweeney também é acionista e uma "parceira estratégica" da plataforma de apostas Novig. A atriz, em resposta, publicou em sua redes imagens de capas de revista onde atletas apareciam nus.

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Iniciada pela ginasta americana Gracie Kramer, a campanha incentiva outras atletas a publicarem registros reais do que é uma mulher no esporte. "Isso é como uma mulher no esporte realmente se parece" foi o lema utilizado pelas esportistas e reproduzido por outras mulheres amantes da prática esportiva.

A nadadora Ariarne Titmus também publicou sua opinião em suas redes. A campeã olímpica afirma que a propaganda lhe causou raiva, além de ser sexista.

"Eu não posso nem expressar o quão furiosa eu fiquei quando eu vi isso. Não só é um tapa na cara de todas as mulheres que dedicaram sua vida à prática do esporte, mas para todas as mulheres que apreciam o esporte pelo o que ele realmente deve ser: trabalho em equipe, amizade, dedicação, excelência e união. Como que vivemos em um mundo onde ainda se ganha dinheiro em cima do corpo de uma mulher e se sexualiza esportes femininos?", diz a nadadora.

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Após ficar com o quarto lugar na prova de 200m no Mundial de Atletismo, em Budapeste, a velocista britânica Amy Hunt também revelou sua indignação em uma entrevista.

"Sydney Sweeney, é assim que mulheres no esporte se parecem. Músculos, trabalho duro, sangue suor e lágrimas. Quando você é uma mulher no esporte, não é bonito. Não é glamuroso. Não é sexy o tempo todo, definitivamente", conta à BBC.

Tilly Kearns, medalhista olímpica no polo aquático, também seguiu a campanha de fotos reais de mulheres no esporte. "Aqui vai um conteúdo de verdade sobre esportes femininos."

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A campeã mundial de boxe Skye Nicolson também opinou fortemente sobre o caso.

"Existe uma diferença muito grande entre parecer 'sexy' porque você pratica um esporte e usar sexo para 'vender' o esporte. Não tem nada de errado em ser bonita e praticar esporte, não tem nada de errado abraçar sua feminilidade ao mesmo tempo que você é uma grande atleta", escreveu.

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