Promessa uruguaia marca e livra Real Madrid de derrota em dérbi com o Atlético

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Álvaro Rodríguez, destaque da seleção uruguaia no Sul-Americano Sub-20 vencido pelo Brasil há duas semanas, voltou do torneio com muita confiança. Promovido recentemente do time B do Real Madrid para a equipe principal, o atacante de 18 anos marcou o gol do empate por 1 a 1 no dérbi deste sábado, contra o Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

continua após publicidade .

O jogo foi dramático para o Real Madrid, que, mesmo com um jogador a mais desde os 20 minutos do segundo tempo, após expulsão de Correa, teve dificuldades para penetrar a defesa do Atlético, que abriu o placar com Giménez, aos 32 minutos. Rodríguez saiu do banco um pouco antes disso, para fazer apenas seu segundo jogo entre no time principal do clube merengue, e precisou de menos de dez minutos em campo para deixar tudo igual.

O resultado leva o Real aos 52 pontos na liga nacional, em segundo lugar, sete pontos atrás do líder Barcelona, que tem 59 e pode abrir dezse vencer o Almería no domingo. Agora, a equipe comandada por Carlo Ancelotti se prepara para mais um clássico, justamente contra os barcelonistas, mas pela rodada de ida das semifinais da Copa do Rei, na próxima quinta-feira. O Atlético, quarto colocado, tem 42 pontos, e já não disputa nenhuma competição além do Espanhol.

continua após publicidade .

O Real Madrid entrou em campo modificado em relação ao time que conquistou a incrível virada por 5 a 2 sobre o Liverpool na terça-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Sem Rodrygo e Alaba, lesionados, Ancelotti escalou Asensio para formar o trio de ataque, ao lado de Vinicíus Júnior e Benzema, e colocou Nacho na lateral-esquerda. O treinador também optou por deixar Modric e Camavinga no banco para ter Kroos e Ceballos no meio de campo.

Em um primeiro tempo de ataque contra defesa, o time merengue teve algum volume de finalizações, mas o único perigo real foi levado por um chute de fora da área efetuado por Asensio. Vini Jr. fazia um bom jogo, bastante participativo e acionado pelos companheiros, porém era difícil desmontar a defesa atleticana, e Rodrygo fazia falta para ter outra opções de quebra de linhas .

O panorama não mudou tanto na etapa final e seguiu marcado pela tensão característica de grandes clássicos. Passados cerca 20 minutos de bola rolando, Ancelotti resolveu reforçar o time com as entradas Camavinga, Modric e Tchouaméni, em busca de opções para encontrar espaços em meio à bem posicionada defesa atleticana.

continua após publicidade .

Pouco tempo depois, o Real ganhou outro tipo de reforço. O atacante atleticano Ángel Correa foi expulso após dar uma cotovelada em Rüdiger e deixou o time visitante com um jogador a menos. A superioridade número dos donos da casa não fez grande diferença para o desenho da partida. Na verdade, mal se notava que o Atlético tinha um jogador a menos.

Pouco criativo, mas cheio de vontade, o time colchonero colocou terror nos olhos dos torcedores merengues ao abrir o placar aos 32 minutos, com um gol de cabeça de Giménez após cruzamento de Griezmann, em cobrança de falta. Um minuto antes do gol, o atacante uruguaio Álvaro Rodríguez, de 18 anos, entrou em campo no Real Madrid como substituto de Nacho.