Problema técnico em voo impede São Paulo de voltar da Argentina

O São Paulo não conseguiu retornar da Argentina após vencer o Tigre por 2 a 0, na noite de quinta-feira, por causa de um problema técnico no voo fretado que levaria a delegação de volta ao Brasil. A viagem, marcada para a madrugada desta sexta-feira, teve que ser adiada. No momento, o clube aguarda a chegada de uma nova aeronave.

A situação forçou o elenco são-paulino a voltar ao hotel onde estava hospedado em Buenos Aires. A partida foi disputada no Estádio José Dellagiovanna, na cidade de Victoria, perto da capital argentina, às 21 horas, e o planejamento do clube tricolor envolvia embarcar para o Brasil logo depois do jogo.

Com o atraso, o São Paulo deve ter algum prejuízo na preparação para seu próximo compromisso. Na próxima terça-feira, a partir das 21h30, enfrenta o Ituano pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Morumbi. Quatro dias depois, 15 de abril, inicia sua jornada no Brasileirão em duelo com o Botafogo, no Engenhão.

Com a vitória sobre o Tigre, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo D, ao lado do Tolima, que também venceu por 2 a 0 o Puerto Cabello. A segunda rodada da sul-americana só será disputada dia 18, quando o São Paulo recebe o Puerto Cabello, enquanto o Tigre visita o Tolima.