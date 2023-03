Prisão, jogos festivos e rotina nas redes: a vida de Ronaldinho pós-aposentadoria

(via Agência Estado)

Desde que se aposentou dos gramados, a vida de Ronaldinho Gaúcho é cercada de encontros surpreendentes, reviravoltas e, em 2020, uma prisão por seis meses no Paraguai. O caso, inclusive, é motivo de sigilo de 100 anos, imposto pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) e mantido por Lula (PT). A decisão foi da, Controladoria Geral da União (CGU), que decidiu manter o segredo sobre telegramas diplomáticos emitidos pelo Ministério das Relações Exteriores no caso da prisão do ex-jogador. O caso foi revelado pelo Estadão nesta quarta-feira.

Em liberdade desde agosto de 2020, o jogador, que completou 43 anos nesta semana, segue uma vida de influenciador nas redes sociais e de palestrante. Os famosos "rolês aleatórios" do craque ganharam fama na internet: em 2018, esteve presente na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia; anos antes, havia protagonizado comerciais nos quais se fantasiava de bruxo - um dos apelidos que ganhou ao longo de sua carreira.

A própria prisão do atleta no Paraguai foi um fato inusitado em sua vida. Em 2020, foi detido, ao lado de seu irmão e empresário Assim, acusado de usar passaporte falso para entrar no país. Quando os dois foram presos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) ainda não havia decretado a pandemia de covid-19. Depois, com as fronteiras fechadas, ficaram isolados, sem receber visitas de familiares e sofreram várias derrotas na Justiça até que conseguissem o direito de retornar ao Brasil. Eles foram condenados, mas ganharam liberdade após pagamento da fiança.

Três anos depois e aposentado dos gramados desde 2018, após duas temporadas sem vínculo com nenhum clube, Ronaldinho não abandou por completo o futebol. Assim como outros ex-jogadores, segue presente em eventos e jogos comemorativos, como o Jogo das Estrelas, realizado por Zico.

Como um típico "showman", o atacante também se utiliza de sua imagem para cobrar pela sua participação em eventos. Na última semana, participou da reabertura do estádio do Querétaro, clube mexicano que defendeu após sua passagem pelo Atlético-MG. Segundo o Marca, a presença do craque custou cerca de US$ 150 mil (R$ 790 mil). O valor seria semelhante ao que Ronaldinho cobra de outros ex-clubes, como Milan e Barcelona.

O Atlético-MG também gostaria de contar com o ex-jogador na inauguração da Arena MRV, mas esbarra em uma dívida contratual pelas duas temporadas que jogou em Belo Horizonte além do próprio cachê. O estádio está planejado para ser inaugurado ainda neste ano. No próximo dia 25 de março, aniversário de 115 anos do clube, será anunciado o cronograma para o evento ao longo de 2023.

Atualmente, Ronaldinho Gaúcho também é uma das estrelas da Kings League, torneio de futebol de 7 organizado pelo ex-zagueiro Gerard Piqué e transmitido na internet. O brasileiro faz parte do Porcinos FC, time comandado pelo streamer espanhol Ibai Llanos e atual líder do campeonato.

A competição conta com streamers famosos, ex-jogadores e coloca duas equipes de 7 atletas uma contra a outra. O foco, no entanto, é o entretenimento, com regras alternativas ao futebol clássico e interação com os usuários nas plataformas de streaming. Além dos dois ex-barcelonistas, outros craques que também jogam a liga são o ex-goleiro Iker Casillas e o ex-atacante Sergio Agüero.

REDES SCOIAIS E ESPORTS

A internet é o principal foco do investimento do jogador nos últimos anos. Com mais de 75 milhões de seguidores no Instagram, Ronaldinho tem um projeto musical, em seu perfil. "Tropa do Bruxo", no qual compartilha sua vida de influenciador ao redor do mundo. Encontros com o rapper americano Travis Scott e bastidores de gravações musicais podem ser vistos pelos seguidores. Ronaldinho também conta com uma equipe de eSports, a Magic Squad, com times de Free Fire e Rainbow Six Siege.