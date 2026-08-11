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ESPORTES

Principal organizada do Palmeiras pede saída de Abel Ferreira: 'A paciência acabou'

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
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A principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, mostrou sua insatisfação com a equipe após o empate contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Por meio de uma publicação nas redes sociais na madrugada desta terça-feira, 11, a torcida protestou contra o clube e a comissão técnica.

No post, a Mancha se manifestou e afirmou que "a paciência acabou". Além disso, em parte da arte publicada, aparece escrito "Fora, Abel Ferreira!".

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No último domingo, 9, o Palmeiras empatou sem gols diante do Internacional pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o clube paulista viu o Flamengo se aproximar da liderança, com a distância ficando em seis pontos (o time carioca tem um jogo a menos no Brasileiro que a equipe paulista).

Após o resultado contra o time gaúcho, Abel Ferreira chegou a afirmar que a equipe teve pouca inspiração para justificar o placar. "Uma parte é mérito do nosso adversário, e outra é falta de inspiração nossa. O adversário estacionou o autocarro em frente ao gol e esperou as transições."

O time alviverde vem oscilando desde o retorno da Copa do Mundo. Em seis jogos, Abel e seus comandados somaram três vitórias, um empate e duas derrotas. Nesse período, a equipe conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

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Agora, o Palmeiras volta sua atenção para a Libertadores, na qual encara o Cerro Porteño nesta quarta-feira, 11. O clube paulista enfrenta os paraguaios pela partida de ida das oitavas de final do torneio continental, às 19h, no Nubank Parque.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abel ferreira Futebol organizada Palmeiras
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