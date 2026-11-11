Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Previsão de tempestade cancela amistoso do São Paulo contra o Noroeste

Escrito por José Edgar de Matos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O amistoso entre São Paulo e Noroeste, marcado para a próxima sexta-feira, 13 de novembro, em Bauru, no interior paulista, foi cancelado. A AEC Ltda., empresa responsável pela organização do evento, justificou a decisão com a previsão de condições climáticas adversas na região.

Segundo o comunicado divulgado pela promotora ao qual o Estadão teve acesso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o Aviso Oficial nº 56370, com alerta de perigo potencial para tempestades, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo nos próximos dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A empresa afirmou que o cancelamento foi decidido para preservar a integridade física e a segurança de torcedores, atletas e integrantes das equipes envolvidas.

São Paulo e Noroeste não tinham responsabilidade operacional, financeira ou organizacional sobre a realização e o cancelamento da partida. Os clubes atuariam exclusivamente como participantes do amistoso. Ao Noroeste caberia apenas a locação do Estádio Alfredão, em Bauru, onde o confronto seria disputado.

Dessa forma, o São Paulo volta a jogar apenas após o fim da Data Fifa, no dia 19 de novembro, contra o Fluminense, pelo Brasileirão, já que o clube não deve procurar repor a lacuna com outro amistoso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
amistoso Futebol Noroeste São Paulo FC tempestade
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV