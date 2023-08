Pretinha é eternizada e tem pés gravados na Calçada da Fama do estádio do Maracanã

Uma das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos, Pretinha agora está eternizada no Maracanã. Em solenidade que aconteceu nesta segunda-feira, a ex-jogadora do Vasco e da seleção brasileira teve seus pés gravados na Calçada da Fama do emblemático estádio do Rio.

Homenagear a lendária jogadora foi uma iniciativa da Superintendência de Desportos do Estado (Suderj), através do Projeto Suderj Delas. O objetivo é promover, entre atletas, torcedoras e público geral, a inclusão e o reconhecimento de grandes nomes da história do esporte feminino brasileiro.

"Significa muito. É um sonho. Toda atleta quer colocar os pés na Calçada da Fama e eu estou tendo essa oportunidade hoje. É um sonho realizado, mas que não é só meu", declarou Pretinha nesta segunda-feira. "Agradecer a minha família, meus amigos, colegas de time, torcedores. Estou aqui representando o futebol feminino do Brasil e do Rio de Janeiro". A cerimônia ainda contou com a presença de Clodoaldo Silva, seis vezes medalha de ouro na natação dos Jogos Paralímpicos.

Pretinha se tornou a segunda mulher a ter seus pés eternizados no Maracanã. Antes dela, somente Marta teve esta homenagem. Dona de seis Bolas de Ouro, a Rainha do Futebol se despediu da Copa do Mundo deste ano com uma melancólica eliminação ainda na primeira fase.

Delma Gonçalves, a Pretinha, é a maior goleadora e a maior referência da história do futebol feminino do Vasco. Seu prestígio em São Januário é tanto que chegou a ser auxiliar do time em 2022. No clube cruzmaltino, jogou entre 1993 e 2001 e 2004 e 2006, acumulando três Taças Brasil e cinco Campeonatos Carioca. Foram 62 gols ao todo.

Pela seleção brasileira, foram nada menos que quatro Mundiais e quatro Olimpíadas, além de três edições da Copa América e um Pan-Americano. Porém, o auge de sua carreira foi no futebol americano. Nos Estados Unidos, jogou no San Jose CyberRays e no Washington Freedom. Em determinada temporada, marcou 27 gols em 21 compromissos.