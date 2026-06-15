Prestes a estrear na Copa, quais são os pontos fortes do Brasil?

A Seleção Brasileira chega à Copa do Mundo cercada por desconfiança, mas também reúne motivos concretos para fazer o torcedor acreditar novamente no título. Não à toa, apesar dos pesares, a Seleção ainda é uma das favoritas no mercado de apostas, e muitos torcedores estão aproveitando o código promocional Betboom para apostar em Ancelotti e seus comandados. Dessa forma, depois de um ciclo irregular, o Brasil tenta transformar pressão em força e buscar o título que não vem desde 2002.

O Brasil tem problemas? Sim, mas também tem jogadores em grande fase, um técnico acostumado a decisões e uma camisa que pesa quando o assunto é Mundial. Por isso, confira quais são os pontos fortes da Seleção nesta edição da Copa.

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1. Vini Jr. e Raphinha chegam como protagonistas

O primeiro grande motivo para acreditar no Brasil está no ataque. Vinícius Júnior e Raphinha chegam à Copa depois de temporadas fortes na Europa, com protagonismo em dois dos maiores clubes do mundo: Real Madrid e Barcelona.

Vini já deixou de ser promessa há muito tempo. Hoje é um dos jogadores mais perigosos do futebol mundial, capaz de decidir jogos grandes em uma arrancada, uma jogada individual ou uma finalização rápida.

Raphinha também chega em outro patamar. No Barcelona, assumiu responsabilidade, cresceu em números e ganhou confiança. Pela Seleção, pode ser uma peça importante não apenas pela velocidade, mas pela intensidade, pela recomposição e pela capacidade de aparecer em jogos pesados.

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2. Ancelotti conhece o caminho das grandes decisões

Outro ponto favorável é Carlo Ancelotti. O treinador italiano chega com uma bagagem rara no futebol mundial. Acostumado a comandar estrelas, administrar vestiários fortes e disputar finais, ele representa uma mudança importante no comando da Seleção.

Ancelotti não precisa provar que sabe lidar com pressão. Fez isso durante anos no Real Madrid, no Milan e em outros gigantes europeus. Sua experiência pode ser decisiva justamente nos momentos em que o Brasil mais costuma sofrer: jogos fechados, decisões por detalhe e gestão emocional do grupo.

Em uma Copa do Mundo, o treinador precisa mais do que montar um time. Precisa ler o jogo rápido, mexer bem, proteger jogadores pressionados e manter o ambiente inteiro de pé. Nesse ponto, poucos técnicos chegam tão preparados quanto ele.

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3. Uma defesa com zagueiros de final de Champions

O Brasil também tem bons motivos para confiar no setor defensivo. Marquinhos e Gabriel Magalhães chegam à Copa depois de disputarem a final da Champions League desta temporada, em lados opostos, por PSG e Arsenal. Não é pouca coisa. São dois zagueiros saindo do jogo mais importante do futebol europeu de clubes para assumir papel central na Seleção.

Marquinhos reúne experiência internacional, liderança e vivência em decisões. Gabriel, por sua vez, se consolidou como um dos defensores mais fortes do futebol europeu, com imposição física, bom jogo aéreo e regularidade em alto nível.

Uma dupla de zaga confiável muda o patamar de qualquer seleção. Em Mundial, nem sempre dá para jogar bonito o tempo inteiro. Há momentos em que é preciso defender bem, ganhar duelo aéreo, cortar cruzamento e sobreviver à pressão.

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4. O elenco oferece mais opções do que em outras Copas

Outro motivo para otimismo está na profundidade do elenco. Além dos titulares mais badalados, o Brasil tem nomes capazes de mudar uma partida durante a competição, como Neymar, Endrick, Gabriel Martinelli, Lucas Paquetá e Rayan.

Mesmo em condição física ainda cercada de cuidados, Neymar segue sendo um jogador diferente. Sua presença no grupo aumenta o repertório técnico da Seleção, especialmente em jogos travados, quando uma bola parada, um passe curto ou uma jogada individual podem decidir.

Endrick representa juventude, força e poder de decisão. Martinelli oferece velocidade pelos lados do campo. Paquetá pode acrescentar criatividade e leitura entre as linhas, enquanto Rayan aparece como alternativa de energia, intensidade e ousadia ofensiva.

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Em uma Copa longa, marcada por desgaste físico, cartões e lesões, ter alternativas desse nível costuma fazer diferença. Muitas seleções possuem um time titular forte. Poucas conseguem manter o nível quando precisam mexer na equipe. O Brasil tem potencial para sustentar competitividade mesmo diante de imprevistos.

5. A tradição ainda pesa

Por fim, existe um fator que não pode ser ignorado: a camisa. O Brasil pode chegar questionado, criticado e pressionado, mas continua sendo Brasil. Nenhuma seleção carrega uma relação tão forte com a Copa do Mundo.

A tradição não ganha jogo sozinha, mas influencia ambiente, adversários e confiança. Para muitos rivais, enfrentar o Brasil em Mundial ainda tem peso diferente. Para os jogadores brasileiros, vestir essa camisa em Copa também significa carregar uma história que atravessa gerações.