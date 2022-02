Pressionados, Ponte Preta e Novorizontino buscam 1ª vitória no Paulistão

Da Redação

O clima no estádio Moisés Lucarelli promete estar tenso na noite desta quarta-feira. Pressionados pelo início ruim no Paulistão, Ponte Preta e Novorizontino se enfrentam a partir das 19 horas em busca da primeira vitória. O jogo é válido pela terceira rodada.

A Ponte ainda não teve uma boa apresentação no campeonato e somou apenas um ponto, conquistado no empate com a Inter de Limeira, por 1 a 1, no último sábado, em Campinas. O time está na lanterna do Grupo D. Também com um ponto, o Novorizontino é o último colocado do Grupo B e tem um jogo a mais.

O futebol apresentado na goleada sofrida para o Palmeiras, por 3 a 0, e depois no empate com a Inter de Limeira deixou Gilson Kleina na corda bamba. Após o jogo de sábado, inclusive, torcedores presentes no Majestoso pediram a saída do treinador.

Em relação ao time que iniciou contra a Inter de Limeira, Kleina deve realizar três mudanças, sendo duas forçadas. O zagueiro Dedé e o volante Moisés Ribeiro se contundiram. As principais opções são Fabrício e Matheus Jesus, respectivamente. Recuperado de covid-19, Pedro Júnior pode aparecer ao lado de Lucca, no lugar de Luiz Fernando.

Depois de escalar três formações diferentes contra Palmeiras, Ituano e Mirassol, o técnico Léo Condé finalmente deve repetir o time. Isso porque ele gostou da apresentação no empate sem gols com o Mirassol, no último domingo.

"É o confronto de duas equipes que figuram na Série B do Campeonato Brasileiro e tem tudo para ser um jogo bastante movimentado. Eles também não iniciaram tão bem a competição e a nossa expectativa é a de fazer um bom jogo e trazer um bom resultado de lá", disse Léo Condé.