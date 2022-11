Presidente do Sport classifica contratação de Lisca como 'um erro' de gestão

(via Agência Estado)

O Sport encerra o ano sem conseguir o retorno à elite do futebol brasileiro. No entanto, o assunto que voltou a repercutir no clube, em entrevista coletiva do presidente Yuri Romão, foi a tumultuada passagem de Lisca pela Ilha do Retiro. Tratando o treinador como "o gaúcho", o mandatário fez um balanço da sua gestão durante o ano de 2022.

"Se eu tivesse que colocar um erro, um arrependimento, é ter trazido o gaúcho, que não gosto nem de citar o nome", afirmou o dirigente em entrevista coletiva.

O time pernambucano teve uma campanha de altos e baixos durante a disputa do Brasileirão da Série B. Em meio às trocas de técnicos, o clube chegou na última rodada do Nacional com chances remotas de voltar à elite. O Sport terminou a classificação como sétimo colocado (57) a cinco pontos do Vasco, time que fechou o grupo que retorna para a elite do futebol em 2023.

Nesta temporada, Romão teve de conviver também com a falta de dinheiro. Mesmo com todos esses problemas, Lisca aparece como a maior decepção.

"Veja bem, eu não diria erro, gosto de analisar contextos. Dentro de um contexto que você busca aquela alternativa de menor dando, que melhor se encaixa naquele momento, a gente buscou o melhor", afirmou o presidente para justificar a opção pelo polêmico treinador.

Lisca chegou a Recife nos braços da torcida, foi recebido com festa no aeroporto, mas logo passou de herói a vilão. O motivo da mudança de panorama foi trocar o Sport por uma oferta do Santos. Ele ficou na Ilha do Retiro por apenas 15 dias e comandou a equipe em três partidas.

Na Vila Belmiro, porém, acabou sendo refém da mesma situação. Contratado no dia 20 de julho, Lisca comandou a equipe santista em oito jogos e foi demitido sem conseguir completar dois meses no cargo.

Com um clima marcado por xingamentos, Yuri Romão chegou a dizer que Lisca deveria ser "banido do futebol".

Já em relação a situação financeira, o dirigente disse que conviveu com quedas de receitas e dificuldades para manter a folha salarial ao longo do ano.

"Encontramos duas folhas em atraso, sem dinheiro em caixa e saímos de receita de R$ 50 milhões apra uma de R$ 7 milhões. E ainda assim, chegamos na última rodada disputando o acesso. Isso é um mérito", comentou.