Presidente do São Paulo banca Roger em áudio vazado: 'Não vamos trocar, não temos dinheiro'

A pressão em maior intensidade após a derrota por 3 a 2 no clássico com o Corinthians não é o suficiente para o São Paulo considerar a demissão de Roger Machado, segundo analise do presidente tricolor Harry Massis Jr. Em áudio enviado a um amigo por WhatsApp e vazado nas redes sociais, o dirigente afirma que demitir o treinador neste momento traria grande prejuízo financeiro ao clube, pois não haveria como arcar com a rescisão e a contratação de um novo técnico.

"Nós não temos condição de trocar o técnico. Não temos dinheiro. Será que vocês não entendem isso? Não entendem que pegamos o São Paulo sucateado? Eles não pagaram nada o ano passado, está sobrando tudo para mim. Não temos dinheiro. Eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão, nunca. Se chegarmos em sexto do campeonato, está ótimo para ir para a Libertadores. Vamos ter calma, p..., não é assim. Eu não vou trocar ninguém, é bom que você saiba. Não vou pagar mais uma multa", diz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Estou pagando multa do Dorival Júnior, do Zubeldía, que não tenho nada com isso. Multa do Crespo da primeira passagem, que não tenho nada com isso. Está sobrando tudo para mim. Não tem dinheiro. Será que vocês não entendem isso? Nossa Senhora, vamos ter calma. Não vamos ser campeões e não vamos ser rebaixados, como em vários anos. Por favor, não fique assim, eu também estou nervoso, estou p.... É um desabafo que estou tendo com você, sei o quão são-paulino você é, assim como eu. Não é você que está doido, eu também estou, mas não temos condição", conclui.

Ao final do áudio, Massis revela que chegou a conversar com Osmar Stábile, presidente do Corinthians, para saber qual seria o custo de contratar Dorival Júnior, demitido pelo rival no início de abril e que teve sua segunda passagem pelo São Paulo entre 2023 e 2024. "Eu conversei com o presidente do Corinthians, ele e a comissão ganham R$ 2,8 a 3 milhões por mês. É uma loucura."

A demissão repentina de Hernán Crespo, no dia 9 de março, por causa de divergências com a diretoria, trouxe grande crise ao clube do Morumbi. Roger Machado, escolhido para substituí-lo, chegou sob grande pressão e em nenhum momento conseguiu conquistar a torcida. No momento, vive uma série de quatro jogos sem vencer, com três empates e a derrota para o Corinthians. Em 16 jogos, tem sete vitórias, seis empates e cinco derrotas.