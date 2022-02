Presidente do Santos revela quitação com Robinho e recusa venda de Felipe Jonatan

Da Redação

Andrés Rueda, presidente do Santos, revelou, nesta segunda-feira, em entrevista ao SantosCast, que recusou uma oferta pela venda de Felipe Jonatan. Na mesma entrevista, o dirigente citou a quitação da dívida com Robinho.

"Felipe Jonatan teve uma consulta. Perguntaram se por X (dois milhões de euros) eu venderia. E eu falei que nem a pau, Juvenal", disse Rueda, que também detalhou o acordo com o ex-jogador. "Terminei de pagar a última parcela. Isso não tem preço. O Santos não compactua com o que foi feito fora de campo, mas temos que agradecer. Aproveito aqui para isso."

Bastante descontraído, Rueda também explicou como foi a negociação para a venda de Marinho com o Flamengo. "Marinho tinha um ano de contrato. Não queria mais ficar no Santos, renovar, nada", afirmou o presidente. "Não chegou nenhuma proposta em um ano. Na primeira conversa, falei 4 ou 5 (milhões de dólares). Depois falei 3, 2 e nada. Só chegou a do Flamengo pelo valor que todos sabem (R$ 7 milhões)."

Neste podcast, Rueda informou ainda que o clube conseguiu rescindir contrato com o atacante Rodrigão, que foi para o Sport. Já o zagueiro Cleber Reis, que passou boa parte do ano passado em tratamento por causa de lesão, teve seu compromisso ampliado.

No Campeonato Paulista, o Santos é o terceiro colocado no Grupo C, com cinco pontos, atrás de Red Bull Bragantino e Santo André. O time volta a campo na quinta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro, diante do São Bernardo.