Os cabelos platinados de jogadores, a carretilha de Neymar na saída de jogo e o ritmo apresentado pelo Santos na segunda-feira, durante a derrota contra o Grêmio, gerou repercussão. Nada, porém, que tenha incomodado a direção do clube, conforme relato do presidente Marcelo Teixeira.

Em entrevista concedida no Summit CBF Academy, em São Paulo, o dirigente elogiou a atuação da equipe no MorumBis. O discurso cauteloso só surgiu quando perguntado sobre o futuro de Neymar, que, com contrato até o fim de dezembro, ainda não anunciou a permanência para 2027.

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"Temos as eleições, não é? De uma forma ou de outra, vamos terminar o processo eleitoral. Definimos o Neymar Pai como CEO e já estamos fazendo o planejamento referente à temporada. Então, no momento, passadas as eleições, aí sim de uma forma mais clara, com a diretoria, dará para fazer um planejamento", destacou.

Neymar tem contrato com o Santos até 31 de dezembro e disse, na segunda-feira, que irá decidir sobre o futuro depois do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o craque permaneça na Vila Belmiro para o ano que vem.

O camisa 10, inclusive, foi centro de uma nova polêmica na partida contra o Grêmio. Ao "platinar" o cabelo com outros companheiros e tentar uma carretilha com três segundos de jogo, o meia-atacante recebeu críticas sobre a postura como encarou o jogo.

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Os questionamentos sobre como o Santos encarou o jogo contra o Grêmio, porém, atingiu o time coletivamente.

A equipe alvinegra perdeu do Grêmio, que ganhou força na briga contra o rebaixamento, e se complicou na tentativa de alcançar uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores. Teixeira, por sua vez, elogiou a atuação da equipe.

"Não, o que incomodou de fato foi o resultado, porque se o resultado fosse a vitória? O time se apresentou bem, dominou o jogo, criou oportunidades. Nós sabíamos que o Grêmio vinha numa proposta de jogo diferente, jogaria por uma ou duas bolas, que é o que aconteceu no primeiro tempo", analisou.

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"Então, se vencêssemos, seria exatamente coroado com festa pela fase positiva que a equipe vem tendo. Mas, de qualquer forma, o objetivo ainda está mantido. Creio que não há nenhuma definição com referência nem a descenso, nem a vagas em competições internacionais. Então o Santos luta com o firme propósito nesses dois jogos", acrescentou.

A meta, segundo Marcelo Teixeira, é estar em uma competição continental. O Santos tem praticamente uma vaga na Sul-Americana assegurada, mas mira um lugar na Libertadores de 2026. O presidente adota um discurso cauteloso.

"Há dois anos, subimos de divisão. É um trabalho que dá uma expectativa de rapidez daquilo que foi alcançado, mas é gradativo. Esse ano já chegamos a ser favoritos a disputar a final ou até conquistar a Sul-Americana. São fatores positivos, mas temos que ir com os pés no chão", afirmou.

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"O objetivo é entrar no ano que vem bem e manter as quatro competições do ano, sendo a quarta uma competição continental. Se me perguntar: 'nós esperávamos já a Libertadores?' Responderia que lógico, o sonho é disputar a Libertadores", encerrou.