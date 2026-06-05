Presidente do Real Madrid promete R$ 886 milhões para trazer grande jogador se vencer eleição

O presidente Florentino Pérez promete abrir os cofres para voltar a ver o Real Madrid como clube dominante no cenário internacional. O dirigente, que concorre às eleições para seguir mais um mandato na agremiação merengue, afirmou ainda, que fará uma oferta de 150 milhões de euros (algo em torno de R$ 886 milhões) pelo atleta.

"Na terça-feira, farei uma oferta significativa a um clube da Liga dos Campeões por um jogador de ponta. Seria a maior transferência já paga pelo Real Madrid. Seria algo em torno de 150 milhões de euros. Uma dica? Não posso dar nenhuma, estou apenas insinuando o que vamos fazer", disse em entrevista ao Iker Jiménez.

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Outra promessa de campanha, Denzel Dumfries, da Inter de Milão, será mais uma atração de sua equipe caso seja mantido no poder. Ele declarou que o defensor da equipe italiana se juntaria ao zagueiro Ibrahima Konaté e também ao técnico José Mourinho como um pacote de reforços de sua campanha.

"Estou adiantando esses três nomes, mas teremos contratações para muitas outras posições", declarou o atual mandatário do gigante espanhol.

Questionado sobre o perfil do atleta que viria por essa alta quantia, Florentino não quis dar mais pistas. "Olise é um ótimo jogador, mas não é ele. Ele seria um meio-campista ou atacante, e não é o Haaland. Não joga na Premier League. É uma contratação para gerar entusiasmo", declarou.