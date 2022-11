Presidente do Real foca investimento em jovens: 'Rivais não liberam as estrelas'

(via Agência Estado)

Florentino Pérez não esconde a ambição de ter os melhores jogadores do mundo em sua equipe. Em sua visão, todos os craques querem defender a equipe espanhola. Mas o dirigente revelou em entrevista nesta quinta-feira que vai mudar a postura de contratações pelo fato de os rivais não quererem mais liberar suas estrelas e agora foca em busca por jovens promessas

"Agora estamos trazendo jogadores muito jovens porque está se tornando cada vez mais difícil comprar superestrelas, já que os clubes não querem vender", afirmou o polêmico dirigente, que ficou frustrado por não fechar com Mbappé, do Paris Saint-Germain, no começo da temporada.

Um dos jovens que está na mira da equipe merengue é o atacante Endrick, do Palmeiras, de somente 16 anos. Seria um investimento semelhante ao feito com Vinicius Júnior e Rodrygo, que foram muito jovens para a Espanha, ganharam experiência antes de se tornarem titulares e hoje estarem brilhando na equipe.

O mercado brasileiro sempre é observado com carinho pela equipe de Madri, mas parece que o sucesso com os atletas canarinhos anda aumentando a concorrência. Endrick, antes alvo exclusivo do Real, agora também é falado em outras agremiações. "Mas todos querem jogar no Real."

Florentino adota o silêncio para não falar em nomes. Mas garante que quer revolucionar o futebol. Não apenas com atletas, mas também tentando criar novas ligas. "Vamos mudar o futebol, vou lutar com todas as minhas forças", garante, apesar de seu projeto de uma Superliga estar fracassando.

Homem forte do Real Madrid, ele tranquilizou a torcida e garantiu que não modificará o nome do Santiago Bernabéu, que passa por grande reforma para modernização. "O nosso estádio nunca terá o meu nome, será sempre o Santiago Bernabéu."