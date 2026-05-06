TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Presidente do PSG 'invade' entrevista e elogia Luis Enrique: 'Fez uma revolução no futebol'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 19:37:00 Editado em 06.05.2026, 19:48:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, investiu pesado no clube no passado, contratando Messi e Neymar para jogar ao lado de Mbappé e não conseguiu conquistar a Champions League. Atual campeão, a equipe está na final mais uma vez e o dirigente mostrou-se encantado com o trabalho de Luis Enrique.

Al-Khelaifi 'invadiu' a coletiva do comandante espanhol nesta quarta-feira, após o 1 a 1 diante do Bayern de Munique, na Alemanha, que garantiu presença na decisão diante do Arsenal, dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, para elogiar e agigantar o trabalho do treinador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Luis Enrique fez uma revolução no futebol, não apenas no PSG, mas na história do futebol com o que ele fez e está fazendo com suas ideias e no que ele acredita", elogiou o dirigente. "Ele realmente é o melhor treinador do mundo. Contratá-lo como treinador é uma das melhores, senão a melhor decisão que já tomei nos últimos 15 anos do clube", exaltou.

O PSG conquistou a primeira Champions na temporada passada, com sonoros 5 a 0 na decisão diante da Inter de Milão, e novamente chega como favorito, apesar da invencibilidade do Arsenal. A depender do entusiasmo de Al-Khelaifi com Luis Enrique, o PSG já pode preparar a festa.

"Treinador fantástico, o melhor do mundo. Mas também como pessoa, ele é incrível", afirmou. "Como ele gerencia o dia a dia no clube, os jogadores, a mídia, tudo, é incrível. Estou muito orgulhoso de tê-lo no clube."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Champions League Futebol Luis Enrique Nasser Al-Khelaifi Paris Saint-Germainh
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV