Presidente do Paraguai decreta feriado nacional após classificação histórica na Copa

Decisão suspendeu as atividades legislativas do país logo após a vitória da seleção paraguaia sobre a Alemanha

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, decretou feriado nacional logo após a histórica classificação da seleção paraguaia para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A vaga foi conquistada de forma heroica em uma vitória nos pênaltis contra a Alemanha, o que provocou uma catarse coletiva e levou milhares de torcedores às principais avenidas do país.

O anúncio presidencial foi feito inicialmente nas redes sociais e formalizado minutos depois em diário oficial, alterando a agenda do governo e suspendendo a sessão ordinária da Câmara dos Deputados, cujos projetos em pauta precisarão ser votados em uma convocação extraordinária.

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A decisão do Executivo acompanhou o clima de festa que tomou conta das cidades paraguaias imediatamente após a cobrança do último pênalti convertido. Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram a transformação do ambiente de apreensão em uma comemoração em massa, com torcedores reunidos em espaços públicos para festejar o avanço da Albirroja no mundial.

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Agora, a equipe comandada pelo técnico Gustavo Alfaro se prepara para retornar a campo no próximo sábado, dia 4 de julho. O adversário do Paraguai nas oitavas de final será definido ainda hoje, no confronto entre França e Suécia.

