Presidente do Guarani vai lutar por vaga na Copa do Brasil após perder sorteio

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após perder o sorteio da vaga na Copa do Brasil para o Criciúma realizado pela CBF, o Guarani veio a público falar sobre essa situação complicada. Em entrevista coletiva realizada no estádio Brinco de Ouro, o presidente Ricardo Moisés avisou que o clube está tomando todas as medidas cabíveis.

continua após publicidade .

"Todas as medidas cabíveis e legais, para respeitar o direito à vaga do Guarani já foram tomadas. E, o Guarani luta para disputar a Copa do Brasil deste ano", afirmou o dirigente, que explicou mais especificamente sobre a situação junto à Federação Paulista de Futebol.

O estado de São Paulo tem direito a cinco vagas na Copa do Brasil via competições estaduais: três pelo Paulistão, uma pelo Troféu do Interior e uma pela Copa Paulista. Os três melhores times do Paulistão que ainda não estavam classificados por outros critérios foram Red Bull Bragantino, Ituano e São Bernardo.

continua após publicidade .

Entretanto, o Ituano foi campeão do Troféu do Interior, o que deixou margem para interpretação, já que o regulamento não informou se a vaga iria para o vice-campeão ou seguiria a lista do Paulistão. Se a lista do estadual fosse seguida, o Guarani seria quem ficaria com a vaga. No fim de dezembro, porém, a CBF decidiu que a vaga pertence ao vice-campeão do Troféu do Interior, o Botafogo.

"A Federação Paulista de Futebol se equivocou na indicação do Botafogo. É um equívoco que precisa ser corrigido. Não é algo que foi premeditado, mas nós estamos trabalhando para que isso seja revertido e o Guarani jogue a Copa do Brasil. O nosso argumento tem fundamento tanto no regulamento de competições da CBF, quanto no regulamento do próprio Campeonato Paulista. O Torneio do Interior prevê vaga somente para o campeão. O Ituano foi o campeão, mas como conseguiu lugar na Copa do Brasil pela colocação no Paulista, a vaga deveria ter sido encaminhada para o melhor colocado no estadual depois do Ituano, que no caso foi o Guarani. E não ao vice-campeão do interior".

Por fim, Moisés falou sobre os impactos financeiros que essa não classificação pode causar nas finanças do clube. "O impacto é gigantesco. A cada temporada o Guarani vem ganhando posições no ranking de clubes. Há, claro, um prejuízo financeiro também. Nós, entre os clubes da Série B, fizemos um movimento para que a CBF reajuste as premiações. É importante para o nosso calendário".