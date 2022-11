Presidente do Corinthians elogia o técnico Fernando Lázaro: 'Pronto para assumir'

(via Agência Estado)

Não foram poucos os nomes especulados como possíveis treinadores do Corinthians para 2023. Juan Pablo Vojvoda, Fernando Diniz, Bruno Lage, André Vilas Boas, Tite, todos em algum momento apareceram como possível substituto de Vítor Pereira, que voltou para Portugal. Neste domingo, o clube surpreendeu ao anunciar Fernando Lázaro para o cargo. O analista de rendimento estava com a seleção brasileira no Catar para a Copa do Mundo e chega sob enorme confiança do presidente Duílio Monteiro Alves.

Com a dúvida sobre a permanência ou não de Vítor Pereira para 2023, e a consequente confirmação da saída, foi Fernando Lázaro quem organizou o planejamento para a pré-temporada dos jogadores. E seu plano parece ter cativado a todos da direção.

"Para mim é um prazer gigantesco poder anunciar o Fernando como nosso treinador para a temporada de 2023. É um cara que nasceu dentro do Corinthians, viveu sua vida praticamente inteira lá", explicou Duílio. "Só isso não o credencia a assumir nosso time como técnico. Mas ele tem mais de 20 anos no departamento de futebol profissional do Corinthians,. Construiu seu caminho, sua história, trabalhou com grandes treinadores como auxiliar, e a gente entende que,. além de toda a identificação, ele tem muita capacidade para assumir esse cargo hoje", garantiu o dirigente.

Duílio até exagera ao garantir que não tinha ninguém mais preparado no mercado para assumir o clube. O Corinthians pretende voltar a conquistar títulos em 2023 e não queria investir em alguém caro e que precisasse de tem,po para conhecer o clube.

"De vários fatores que buscamos no mercado, não encontramos ninguém mais capacitado nesse momento com essas características do que o Fernando", cravou Duílio. "Ele já assumiu o clube algumas vezes, com excelentes números. Além de tudo isso, participou de todo o planejamento para o ano que vem. Ele está pronto para assumir o Corinthians. E isso pesou na escolha."

Apenas na atual temporada, foram sete jogos sob a direção de Fernando Lázaro, com seis vitórias, um empate e 19 gols anotados. "Se fosse só uma questão de DNA corintiano, o nome já seria indiscutível. Mas Fernando Lázaro aprendeu, evoluiu e entendeu o Corinthians. O clube reconhece esse talento formado em casa, que aproveitou as chances e tem nossa total confiança."