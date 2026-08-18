Presidente do Corinthians crava renovação de Memphis uma semana após desistir do novo contrato

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile , confirmou a renovação com Memphis Depay após o Conselho de Orientação (CORI) emitir parecer favorável à extensão do vínculo. Stabile levou o assunto ao grupo após a polêmica gerada pela desistência inicial de renovar com o atacante.

"Está subindo a documentação. Momento em que subir para o sistema, eu vou assinar. Ele (Memphis) baixou bem, eu não queria falar em números, ele abaixou consideravelmente o contrato. Pelo que eu senti e pelo trabalho que fizemos, tanto no jurídico como no administrativo e também no financeiro, é possível a gente pagar esse contrato", afirmou o presidente.

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Agora, é preciso que a renovação seja efetivada. Isso é esperado para esta terça-feira, com presença de Memphis no CT Joaquim Grava. Depois disso, será preciso que o visto de trabalho do holandês seja regularizado e ele seja regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder atuar.

O CORI não tem poder de decisão, mas influencia dilemas internos do clube. Stabile levou o assunto ao Cori com base em um artigo do estatuto do Corinthians que prevê que transações de jogadores com valor superior a 40 mil salários mínimos precisam de autorização prévia do órgão. Apesar disso, não é comum que o grupo seja acionado para avaliar contratações.

Depois que o Corinthians publicou uma nota, há cerca de uma semana, dizendo que havia desistido de renovar com Memphis para preservar a "saúde financeira", instaurou-se uma nova crise no clube. Torcedores passaram a fazer pressão nas redes sociais, frustrados porque o contrato estava a uma assinatura de ser concretizado. No Parque São Jorge, uma ala de conselheiros contrária à renovação ficou satisfeita com a decisão.

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O astro holandês, por sua vez, manifestou-se publicamente dizendo que a reviravolta não ficaria "sem sanção". Representantes do jogador e dirigentes corintianos passaram a conversar para tentar uma solução a respeito da dívida de R$ 77 milhões que o clube tem com o atleta, que pode cobrar cerca de R$ 180 milhões no total, somados valores indenizatórios pelo não cumprimento do acordo de renovação após a aprovação em exames e troca de minutas.

Em seguida, Stabile recalculou a rota e reabriu as negociações para manter Memphis no elenco. O acordo do qual o presidente desistiu estabelecia o pagamento de R$ 1,9 milhão por mês, redução considerável em relação aos R$ 3,5 milhões que ele recebia. O novo contrato estabelece nova queda no valor dos pagamentos, no âmbito de ganhos com marketing, bonificações e ajuda de custo.

Após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no domingo, o técnico Fernando Diniz, que já havia expressado publicamente o seu desejo de que o vínculo fosse renovado, disse estar "esperançoso" com o novo rumo tomado pela diretoria. "Trazem alegria e esperança e têm toda minha torcida para que se conclua com a permanência dele aqui", comentou.