Presidente do Barcelona promete explicações sobre 'Caso Negreira' no dia 17

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, prometeu dar explicações sobre o chamado "Caso Negreira" no dia 17, próxima segunda-feira. O dirigente vai se manifestar publicamente sobre a forte polêmica diante dos sócios do clube e também da imprensa, com direito a entrevista coletiva.

continua após publicidade .

O evento em que Laporta apresentará explicações foi confirmado pelo jornal espanhol Marca, que não apresentou maiores detalhes sobre as futuras declarações do dirigente. O presidente, contudo, não deve fugir do que o clube já afirmou publicamente sobre o rumoroso caso.

O "Caso Negreira" se refere ao pagamento que o Barcelona fez a José Maria Enríquez Negreira, ex-árbitro e vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, da própria Real Federação Espanhola de Futebol, entre 1994 e 2018. O clube catalão desembolsou 1,4 milhão de euros, equivalente a R$ 7,7 milhões, ao ex-juiz de 77 anos entre os anos de 2016 e 2018.

continua após publicidade .

O caso veio à tona no início deste ano quando o Ministério Público espanhol apontou que o Barcelona, entre 2001 e 2018, pagou 7,3 milhões de euros para a empresa Danisl 95, de propriedade de Negreira. O clube admitiu o pagamento, mas negou qualquer irregularidade. Alegou estar pagando por serviços de consultoria.

A denúncia já mobilizou diferentes entidades ligadas ao futebol, como a LaLiga, que organiza o Campeonato Espanhol, a Uefa e até rivais, como o Real Madrid, que cobraram explicações do Barça.

Em declaração recente, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, afirmou que o caso era "dos mais sérios que já vi no futebol desde que estou envolvido com o esporte". A manifestação do dirigente indica que o Barcelona poderá sofrer sanções esportivas por conta do caso.

O clube catalão poderia perder sua licença tanto por parte da Uefa quanto da Fifa. Isso só ocorreria, claro, após o trânsito em julgado do processo, que incluiria a possibilidade de recurso do clube à Corte Arbitral do Esporte (CAS).