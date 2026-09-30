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Presidente do Barcelona critica Super Data Fifa após lesão de Raphinha: 'Não estamos felizes'

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Joan Laporta, presidente do Barcelona, criticou a realização da Super Data Fifa após saber do corte do atacante Raphinha, que teve um edema muscular constatado na vitória da seleção brasileira sobre a Austrália por 4 a 2. Um dos pilares do time da Catalunha, o jogador brasileiro corre o risco de desfalcar a equipe nos próximos compromissos da equipe espanhola o na La Liga e na Champions League.

"É uma notícia que nos preocupa muito. Não estamos felizes com isso. Já aconteceu com outros e esse é o risco dessas paradas tão longas", afirmou o mandatário num claro tom de desabafo pela situação do atacante à Catalunya Radio .

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E a preocupação do dirigente se justifica pelo fato de a contusão (coxa direita) ser na mesma região em que o atleta já tinha apresentado problemas em outras duas convocações para integrar a seleção brasileira.

Os próximos passos agora vão ser determinados pelo resultado do exame de ressonância magnética para que o departamento médico do clube possa estudar a melhor forma de recuperar o jogador visando o decorrer da temporada.

Líder do Campeonato Espanhol com 100% de aproveitamento em sete rodadas, o Barcelona volta a campo pelo torneio no dia 10 de outubro (sábado) para receber o Getafe no Camp Nou. Já pela Champions League, o próximo compromisso vai acontecer três dias depois (13/10), diante do Galatasaray, como visitante.

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Barcel, ona critica Futebol LESÃO presidente Raphinha super Data Fifa
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