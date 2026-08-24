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Presidente da Uefa e rival de Infantino, Ceferin descarta presidir a Fifa

Escrito por (via Agência Estado)
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A disputa pelo poder do futebol mundial não terá um embate nas urnas entre Gianni Infantino, mandatário da Fifa desde 2016, e o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, maior nome da oposição, que descartou nesta segunda-feira concorrer ao cargo da entidade. Mesmo assim, cobrou a renúncia do atual comandante da Fifa.

Desde o anúncio da criação de um plano da Fifa considerado uma venda da Copa do Mundo e de direitos do futebol por transferir capital para investidores privados, Infantino sofre crescente pressão para renunciar ao cargo. A repercussão negativa o fez voltar atrás, mas três confederações continentais o acusaram de "engano". Desde então, a Uefa, entidade máxima do futebol europeu, vem ameaçando boicotar as competições da Fifa.

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"Uma opção é ele perceber que não tem apoio, e isso não se refere apenas ao apoio político de quem vota, mas também ao apoio político da comunidade do futebol, dos torcedores, dos jogadores, ex-jogadores e treinadores", disse Ceferin ao podcast britânico The Rest is Politics: Leading, que será transmitido nesta segunda-feira.

"E a segunda opção é que ele concorra às eleições em março, mas nesse caso, acho que ele terá um candidato contra ele. Ainda não sei quem", continuou Ceferin, descartando participar do pleito.

Infantino dirige a Fifa desde 2016 e, até a reação negativa às suas propostas, parecia certo que seria reeleito sem oposição no próximo ano, em Marrocos. A entidade estabeleceu o prazo de 18 de novembro para que os candidatos da oposição apresentem suas candidaturas.

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