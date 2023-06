Presidente da Uefa diz que times europeus não devem temer ida de jogadores para times sauditas

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, afirmou neste domingo que os clubes europeus não devem temer a saída de jogadores para times da Arábia Saudita. E indicou que as equipes do país do Oriente Médio estão cometendo um erro ao contratar atletas em fim de carreira, caso de Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

"Acho que isso é, principalmente, um erro do futebol da Arábia Saudita. Por que seria um problema para eles? Porque deveriam estar investindo em academias, trazendo mais treinadores para desenvolver seus próprios jogadores", disse o presidente da Uefa, em entrevista ao canal holandês NOS.

Para o dirigente, o futebol saudita tomou o caminho errado. "O sistema de comprar jogadores que estão quase no fim de suas carreiras não é o sistema que desenvolve o futebol. É o mesmo erro que a China cometeu quando todos os times compraram jogadores que estavam deixando o futebol."

Ceferin se referia ao investimento pesado dos clubes chineses em jogadores do Ocidente no início dos anos 2010. O marfinense Didier Drogba foi uma das referências daquela ida de atletas para o país asiático, assim como Nicolas Anelka e diversos brasileiros, como Oscar.

"Me diga um jogador de nível top, no auge de sua carreira ou que está começando e foi jogar na Arábia Saudita? Não é apenas uma questão de dinheiro, os jogadores querem ganhar as competições mais importantes. E elas estão na Europas", declarou o principal dirigente da Uefa, entidade que organiza a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Liga Conferência, além da Eurocopa.