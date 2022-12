Presidente da LBF, Ricardo Molina é cotado para cargo de secretário estadual

Marcius Azevedo (via Agência Estado)

Presidente da Liga de Basquete Feminino (LBF), Ricardo Molina está cotado para ocupar o cargo de Secretário de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo na gestão de Tarcísio de Freitas, eleito governador com 13.480.190 de votos, o que representou 55,27% dos votos válidos, contra Fernando Haddad, do PT.

Molina é empresário e tem uma larga experiência em gestão, com destaque para sua capacidade de planejamento e conhecimento profundo do esporte.

Ele foi o grande responsável pelo resgate da modalidade, com uma gestão profissional e técnica, sendo o atual presidente da LBF, liga que está consolidada. Além disso, como dirigente, fez sucesso no comando da equipe de Americana. São mais de 15 anos atuando no esporte.

"É uma satisfação enorme ter meu nome citado como possível Secretário de Esporte. Me sinto honrado e ao mesmo tempo é um reconhecimento de todo trabalho realizado no esporte nos últimos 15 anos", afirmou Molina.

Na última eleição, Molina concorreu ao cargo de deputado estadual, recebendo 52.214 votos, mas não conseguiu ser eleito. Ele trabalhou na coordenação da campanha de Tarcísio. Molina é formado em Engenharia e também é pós-graduado na USP, Mackenzie e FGV.