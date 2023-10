Presidente da Fifa lamenta morte trágica de torcedores suecos: 'Profundamente chocado e triste'

A Fifa lamentou o atentado terrorista que vitimou ao menos dois torcedores da Suécia nesta segunda-feira, em Bruxelas, na Bélgica, antes de as seleções se enfrentarem pelas Eliminatória da Eurocopa. O presidente da entidade, Gianni Infantino, mostrou-se horrorizado com o caso e prestou condolências às famílias das vítimas.

Um atirador da Tunísia percorreu ruas de Bruxelas disparando tiros contra civis que estavam a caminho do estádio para ver o jogo. Dois torcedores suecos foram assassinados e o número pode ser ainda maior com feridos hospitalizados. A imprensa belga chegou a falar com cinco mortes e oito feridos.

"Estou profundamente chocado e triste com as trágicas mortes de dois cidadãos suecos em Bruxelas, perto do estádio onde a Bélgica recebeu a Suécia num jogo de qualificação para o Uefa Euro 2024", afirmou Infantino, em nota oficial da Fifa.

"Em nome da Fifa e da comunidade global do futebol, apresento as minhas mais profundas condolências à família e aos amigos das vítimas. Os nossos pensamentos estão com o povo da Bélgica e da Suécia, com os respectivos jogadores das seleções nacionais e com as federações de futebol."

Na Casa do Futebol da Fifa, em Zurique, a bandeira da Suécia foi hasteada a meio mastro nesta terça-feira em sinal de respeito. A entidade ainda não definiu quando a partida será completada. As seleções disputaram somente o primeiro tempo, com o placar empatado por 1 a 1.