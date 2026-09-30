Presidente da federação portuguesa articula reconciliação de CR7 e Jorge Jesus, diz jornal

Com um saldo de 100% nos dois jogos em que foi comandada pelo técnico Jorge Jesus neste seu início de trabalho, a seleção portuguesa passou por uma articulação de bastidores fora dos campos. O motivo? Minimizar um princípio de crise entre o atual treinador e Cristiano Ronaldo. Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa, orquestrou uma aproximação entre as partes após o veterano atacante demonstrar insatisfação por não ter entrado na partida contra a Noruega, no último domingo.

De acordo com informações do jornal A Bola, a reunião aconteceu nesta terça-feira, no hotel em que a seleção está hospedada. Ciente da movimentação organizada pelo mandatário, treinador e jogador adiantaram a conversa antes mesmo da chegada de Proença e selaram a paz.

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O dirigente tinha alterado a sua agenda para garantir uma reconciliação neste início de gestão de Jorge Jesus à frente da seleção. Por conta deste cenário, ele deixou de estar presente a um jogo do sub-21 nacional.

A conversa entre Jesus e seu capitão aconteceu de forma amistosa, num tom pacificado. Nesta quarta-feira, em novo encontro, desta vez com a presença de Proença, o ambiente já estava bem mais tranquilo, garantiu o periódico.

Integrante do Grupo 4 do torneio de seleções, os portugueses lideram a chave com seis pontos e voltam a entrar em ação nesta quinta-feira para encarar a Dinamarca. O duelo está marcado para o Parken Stadium, em Copenhague. Resta saber se, desta vez, Cristiano Ronaldo vai entrar em cena com a camisa da seleção.

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No último domingo, no duelo em que Portugal derrotou a Noruega por 2 a 1, na casa do adversário, Jesus até mandou CR7 se aquecer, mas não mandou o jogador a campo. Após a partida, os atletas foram ao centro do campo agradecer o apoio da torcida. Irritado, o atacante de 41 anos não participou da celebração com os companheiros e foi direto do banco de reservas para o vestiário.