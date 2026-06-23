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Presidente da CBF veta uniforme vermelho para goleiros da Seleção contra a Escócia

Alisson, Ederson e Weverton usarão conjuntos verdes na partida desta quarta-feira, válida pela última rodada da fase de grupos do torneio

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 16:04:09 Editado em 23.06.2026, 16:03:51
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Presidente da CBF veta uniforme vermelho para goleiros da Seleção contra a Escócia
Autor Após anúncio inicial com peças vermelhas, CBF solicitou a troca para o verde, afirmando que a cor rejeitada não compõe a coleção oficial - Foto: Reprodução CBF

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, vetou a utilização do uniforme vermelho pelos goleiros da seleção brasileira na partida contra a Escócia, que acontece nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com a intervenção do dirigente, os arqueiros Alisson, Ederson e Weverton entrarão em campo vestindo camisas, calções e meiões na cor verde, substituindo o conjunto vermelho que havia sido inicialmente anunciado pela Fifa. Para este confronto, os jogadores de linha do Brasil utilizarão a tradicional camisa amarela, acompanhada de calção e meiões brancos. A informação foi publicada pelo site G1.

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A mudança de fardamento foi oficializada após um pedido direto da presidência da CBF. A escolha dos uniformes no Mundial ocorre por meio de um formulário preenchido previamente pelas delegações, mas o regulamento permite alterações durante as reuniões de coordenação que antecedem os jogos. Como o Brasil possuía o conjunto verde à disposição e a cor não gerava nenhum conflito visual com o uniforme da seleção escocesa, a Fifa autorizou a substituição sem entraves. Questionada sobre a situação, a CBF limitou-se a informar que a opção vermelha não existe em sua atual coleção de materiais esportivos. As instituições Fifa e Nike, fornecedora do material, preferiram não se pronunciar sobre o caso.

O veto à cor vermelha no vestiário da Seleção repete uma postura já adotada recentemente pela gestão de Xaud. No ano de 2025, o presidente interrompeu a produção de um segundo uniforme vermelho da equipe, que seria lançado com a marca Jordan. Na época, o mandatário justificou a atitude afirmando tratar-se de uma defesa das cores originais da bandeira nacional, que se restringem ao verde, amarelo, azul e branco, e negou que a decisão tivesse qualquer motivação política.

Apesar das recentes resistências da confederação, o uso do vermelho por goleiros não é inédito na história da equipe principal, tendo sido vestido pelo ex-goleiro Júlio César durante a Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo de 2014.

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