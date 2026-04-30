Presidente da CBF deseja que Ancelotti renove contrato antes de convocação da seleção para Copa
Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), disse nesta quinta-feira, 30, que deseja que o técnico italiano Carlo Ancelotti renove o contrato antes da convocação da seleção para a Copa do Mundo de 2026. A declaração foi concedida ao portal Ge após o Congresso da Fifa, em Vancouver, no Canadá.
"A ideia é que na última convocação (dia 18 de maio) ele já esteja com o contrato assinado. Restam ajustes jurídicos, algumas coisas básicas. O desejo dele e da CBF é renovar, a gente acredita no trabalho dele", declarou Xaud, que esteve acompanhado do italiano no Congresso da Fifa.
Segundo o mandatário da CBF, a negociação pela permanência de Ancelotti no próximo ciclo está bem próxima de ter um desfecho. "Confiamos muito nele, não é por nada que estamos próximo de assinatura dele para 2030. Estamos bem representados, bem atendidos com relação ao técnico."
Dono do maior salário entre técnicos de seleções, o italiano, anunciado em maio de 2025, recebe cerca de R$ 63,4 milhões (10 milhões de euros) por ano. O novo acordo terá as mesmas condições, com a inclusão de ajustes em bonificações por conquistas. De acordo com o contrato atual, Ancelotti pode embolsar um bônus de R$ 31,7 milhões (5 milhões de euros) caso o Brasil chegue ao hexa no Mundial deste ano.
Em fevereiro, o italiano admitiu o desejo de continuar seu trabalho à frente da seleção no ciclo do próximo Mundial. "Creio que vou renovar com o Brasil por quatro anos. Estou em um trabalho novo, eu gosto muito."
No dia 18 de maio, Ancelotti irá anunciar os 26 jogadores que irão representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026. A estreia da seleção será no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos.