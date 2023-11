Presidente da Caixa diz que acordo por estádio do Corinthians pode sair neste ano

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, afirmou à Agência Estado nesta sexta-feira que deseja finalizar o acordo em torno do estádio do Corinthians ainda neste ano. Vieira afirmou que teria uma reunião com representantes do clube ainda nesta sexta.

"Estamos construindo a viabilidade", disse o dirigente da Caixa à reportagem. A Neo Química Arena, o estádio do Corinthians, foi construído com financiamento do banco. O clube deve cerca de R$ 600 milhões à Caixa. Agora, quer vender até 49% das cotas do fundo imobiliário que é dono do estádio. O dinheiro obtido seria usado para abater a dívida com o banco.

Uma proposta foi apresentada mais cedo nesta sexta, disse a estatal em comunicado à imprensa. Segundo o comunicado, a área técnica do banco avaliará a ideia.

Na quinta-feira, presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves foi até o Palácio do Planalto e encontrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente do clube e ex-deputado pelo PT Andres Sanchez também participou.

Lula publicou uma foto com Duílio em seu perfil na rede social X, novo nome do Twitter. Disse que recebeu do cartola uma camisa autografada por Cássio, goleiro do time. A assessoria de imprensa do Planalto não deu detalhes sobre o conteúdo da conversa, disse apenas que eles falaram sobre o Corinthians. O presidente da República é corintiano.

O acordo, contudo, pode enfrentar um grande obstáculo, uma vez que o comando do clube paulista pode mudar nos próximos dias. A eleição está marcada para o dia 25 e envolve André Luiz Oliveira, o André Negão, representante da situação, e o oposicionista Augusto Melo, que ainda não se manifestou sobre este possível acordo entre o clube e a Caixa.