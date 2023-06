Presidente da AFA provoca Mbappé após América do Sul ganhar Copa, sub-20 e sub-17: 'Sem nível?'

A conquista do Uruguai no Mundial sub-20 neste domingo foi a cereja no bolo para Cláudio Fabian 'Chiqui' Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), rebater o francês Mbappé sobre a força do continente. O atacante do Paris Saint-Germain disse antes da Copa do Mundo do ano passado que a América do Sul não estava em condições de brigar com a Europa na busca dos grandes títulos. E as três principais conquistas de mundiais são das equipes sul-americanas.

Presente em La Plata para prestigiar o título do Uruguai sobre a Itália, com vitória por 1 a 0 no Estádio Diego Armando Maradona, Tapia usou suas redes sociais para lembrar Mbappé que os troféus da Copa do Mundo e dos Mundiais sub-17 e sub-20 estão todos com as seleções da América do Sul.

"Argentina campeã mundial entre os profissionais. Uruguai campeão sub-20. Brasil campeão sub-17 e Olímpico. Mas como Mbappé disse que na América do Sul não havia nível?", ironizou o dirigente em suas redes sociais.

A Argentina foi campeã do mundo justamente diante da França de Mbappé. Mesmo perdendo a final do Catar em Copa brilhante do astro e ex-companheiro Messi, o atacante jamais se redimiu da frase polêmica e provocativa.

Agora, o Uruguai acaba de desbancar outra seleção europeia em uma decisão: a Itália, no Mundial sub-20, na Argentina. A seleção brasileira já havia conquistado o bicampeonato olímpico nos Jogos de Tóquio ao desbancar a Espanha na disputa do ouro. No Mundial sub-17 os europeus nem à final avançaram. A seleção canarinho ergueu o troféu ao bater o México e se prepara para a defesa do título este ano.