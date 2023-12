Presidente confirma pré-temporada da Ponte Preta em Campinas e mostra confiança em Pedrão

Após confirmar redução nos gastos na temporada de 2024 para 'colocar a casa em ordem', o presidente Marco Antônio Eberlin confirmou que a Ponte Preta irá fazer sua pré-temporada em Campinas, sem gastos de hotel em outras cidades, como aconteceu nos últimos anos. A tendência é que o grupo fique cerca de oito dias juntos em pré-temporada.

"A pré-temporada será em Campinas mesmo para evitar gastos também. A pré-temporada em um hotel, como a Ponte fez nos últimos dois anos, custa quase R$ 300 mil reais, então nós vamos deixar de gastar esse valor e vamos fazer em Campinas com as mesmas condições de logística", disse.

Outro assunto comentado foi sobre o substituto de Caíque França, após a saída do goleiro para o Sport. Apesar de estar no mercado em busca de um reforço para a posição, Eberlin mostrou confiança em Pedrão, que vinha sendo reserva e deve começar a temporada como titular.

"O Caíque recebeu uma proposta que é três vezes maior do salário atual, além de uma luva alta. A Ponte não tinha condições de igualar a proposta, principalmente por ter bons jogadores na posição. Mas, eu confio no trabalho do Pedrão, sempre focado nos treinos, tenho certeza que estará preparado caso seja titular nesta temporada", completou.

Dentro de campo, a Ponte Preta estará no Grupo B do Paulistão, ao lado do atual campeão Palmeiras, do atual vice Água Santa e do arquirrival Guarani. A estreia será contra o Mirassol, em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em duelo agendado para o dia 21 de janeiro.