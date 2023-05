Preocupado com 'pontos perdidos', técnico do Guarani pode ter desfalque na defesa

(via Agência Estado)

O Guarani sofreu sua primeira derrota na Série B do no Campeonato Brasileiro, por 1 a 0, para o Juventude, fora de casa. Ciente da oscilação do time durante a partida, o técnico Bruno Pivetti já está pensando no próximo compromisso, diante do Sport, mas pode ter o desfalque do zagueiro Alan Santos.

O jogador de 32 anos, titular nos quatro jogos até agora, foi substituído por conta de dores na panturrilha e não está confirmado. Ele já realizou exames, iniciou tratamento e será reavaliado nos próximos dias. Caso fique fora, Pivetti pode promover a entrada de Titi ou improvisar Ivan Alvariño.

Após a derrota em Caxias do Sul (RS), o Guarani vai direto para Recife, onde encara o Sport no domingo, às 19h, na Ilha do Retiro. O foco, como explicou Pivetti, é recuperar os jogadores para buscar os pontos perdidos. "Estávamos com esse planejamento preparado e vamos para Recife direto para focar na recuperação dos jogadores. Teremos uma partida difícil contra o Sport no domingo, mas a nossa ideia é buscar os pontos que perdemos", projetou.

Outro ponto que o comandante quer melhorar é a criação de jogadas. "Deu para perceber que a equipe tem boa capacidade quando coloca a bola no chão, mas precisamos de maior contundência no ataque. Vamos trabalhar em cima desse volume para ter mais chances a partir do próximo jogo", explicou.

Com a derrota, o Guarani segue com nove pontos, em terceiro lugar. Agora, apenas Vitória e Vila Nova, ambos ainda com três jogos, seguem com 100% de aproveitamento.