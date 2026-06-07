Preocupação na Seleção: Wesley chora após lesão na coxa e aguarda avaliação

O lateral-direito Wesley deixou o Cleveland Browns Stadium mancando após a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Egito, no último amistoso antes da Copa do Mundo, disputado neste sábado. O jogador sentiu dores na coxa esquerda ainda no primeiro tempo, precisou ser substituído por Danilo aos 16 minutos e chorou bastante no banco de reservas. A suspeita de lesão preocupa a comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti a poucos dias da estreia da equipe no Mundial.

-LEIA MAIS: Brasil supera o Egito por 2 a 1 no último amistoso antes da Copa do Mundo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O atleta passará por exames médicos detalhados neste domingo, em Nova Jersey, cidade que abriga a concentração da Seleção Brasileira. O problema físico ocorreu logo após Wesley tentar dominar um lançamento do meia Paquetá. Imediatamente assistido pelo médico Rodrigo Lasmar, o ex-jogador do Flamengo recebeu uma proteção no local, foi consolado pelos companheiros e seguiu para o vestiário no intervalo para iniciar o tratamento, não retornando para acompanhar a segunda etapa.

Após o apito final, o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, lamentou a situação e admitiu a apreensão nos bastidores, mas evitou projeções definitivas. O dirigente ressaltou que qualquer diagnóstico sem os exames de imagem seria precipitado e pontuou a solidariedade do grupo ao atleta, reconhecendo que uma lesão a apenas uma semana do primeiro jogo oficial é motivo de alerta geral.

Caso o problema médico se confirme e inviabilize a participação de Wesley no torneio, a comissão técnica tem até a próxima sexta-feira, dia 12, exatamente 24 horas antes da estreia brasileira, para efetuar um corte. No elenco atual, Ancelotti conta com Danilo e Ibañez como alternativas para o setor. Se uma nova convocação for necessária, o regulamento exige que o escolhido saia da pré-lista enviada à Fifa, que conta com Vitinho, do Botafogo, e Paulo Henrique, do Vasco, como opções para a lateral direita.