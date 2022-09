Prêmio Sócrates é novidade na cerimônia da Bola de Ouro deste ano

(via Agência Estado)

A revista France Football, responsável pela Bola de Ouro, anunciou nesta quarta-feira que a edição de 2022 irá contar também com o Prêmio Sócrates, distinção criada para "identificar as melhores ações solidárias realizadas no ano", e que leva o nome de um dos maiores ídolos da história do Corinthians. A ação é uma parceria com o jornal LÉquipe e a organização internacional Peace and Sport, que reúne projetos de desenvolvimento e pacificação por meio do esporte.

"O futebol é um ator crucial no processo de construção da paz. É uma honra fazer parceria para este prêmio social concedido a jogadores de futebol comprometidos com o impacto social", publicou a Paz e Esporte.

Sócrates foi escolhido pela France Football para batizar o prêmio devido à sua atuação na "democracia corintiana" durante a Ditadura Militar. Na década de 1980, o Corinthians decidiu submeter ao voto dos jogadores e funcionários todas as decisões do clube.

O novo prêmio, que será entregue na cerimônia no dia 17 de outubro, no Teatro Chatelet, em Paris, será definido por um júri que terá a participação de Raí, ídolo do PSG e campeão mundial com a seleção brasileira em 1994, irmão mais novo de Sócrates, e pelos diretores da organização Peace and Sport.

"Sócrates sempre acreditou no poder de mobilização e da transformação por meio do esporte, para tornar a sociedade mais igualitária. Ele demonstrou isso como jogador com seu combate pela redemocratização do Brasil durante a experiência revolucionária da democracia corintiana", afirmou Raí, citado no comunicado. "Onze anos após sua morte, ele continua sendo o símbolo do campeão comprometido com um mundo mais justo", acrescentou.

Com o prêmio Sócrates, a cerimônia da Bola de Ouro também passa a ter sete categorias, sendo elas o Troféu Kopa para o melhor jogador jovem, o Troféu Yashin para o melhor goleiro, o Troféu Gerd Müller para o artilheiro da temporada, Clube do Ano, além das tradicionais Bolas de Ouro, entregues ao melhor jogador e jogadora da temporada.