Premier League decide retomar regra das 3 subtituições para a temporada 2020/2021 - TNOnline

Os 20 times da Premier League decidiram, nesta quinta-feira, após uma reunião, voltar a utilizar a regra de três substituições por partida na temporada 2020/2021. Após quarentena, foram liberadas cinco alterações por equipe a cada jogo, por causa dos mais de três meses sem futebol.

Leeds United, West Bromwich e Fulham, promovidos à primeira divisão do futebol inglês nesta temporada, segundo a imprensa britânica, teriam votado contra a retomada da regra por acharem que os times mais ricos serão beneficiados por terem mais condições de reforçar seu banco de reservas.

A intenção da Fifa com a regra de cinco substituições é preservar a saúde dos atletas diante de um calendário apertado, com férias reduzidas, e em diferentes condições climáticas, em meio à pandemia de coronavírus, mas a sua utilização por parte das federações nacionais é facultativa.

"Algumas competições que foram retomadas em 2020 podem ter um período de recuperação e de preparação mais curta do que o habitual antes do início de sua próxima temporada. Muitas competições da temporada 2020/2021 vão ter partidas sendo disputadas em um período muito atribulado, devido a um atraso no calendário", informou um comunicado da Fifa.