Premier League dará acesso a conversas entre jogadores e árbitros durante os jogos

Os fãs da Premier League terão uma novidade nas transmissões do campeonato. A partir desta temporada 2026/27, pela primeira vez, os telespectadores poderão escutar passagens de áudio das conversas entre jogadores e árbitros durante as partidas. Com o recurso da RefCam (câmera do árbitro), que registra imagens e sons diretamente do campo de jogo, o público terá acesso a momentos do diálogo dentro de campo.

A ampliação da ferramenta, porém, não será feita de forma irrestrita e terá limites quanto aos lances mostrados, tempo e recortes. De acordo com as informações divulgadas pelo jornal britânico The Guardian, as emissoras Sky Sports e TNT Sports, detentoras dos direitos de transmissão da competição no Reino Unido, serão as responsáveis por levar o novo recurso ao público.

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O áudio da RefCam será utilizado de maneira pontual, com apenas um ou dois lances previstos para serem exibidos em cada uma das 38 rodadas da Premier League. O áudio, assim, não estará disponível durante toda a transmissão ou em todos os jogos da competição.

ÁUDIO NÃO SERÁ TRANSMITIDO AO VIVO E TERÁ RESTRIÇÕES

Apesar da novidade, o áudio captado pela RefCam não será levado ao público no mesmo momento em que as conversas acontecem. Os trechos poderão aparecer nas repetições quase instantâneas dos lances, dando ao telespectador acesso ao conteúdo pouco depois da jogada.

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Outra limitação envolve as decisões do VAR. Situações que forem analisadas pelo árbitro assistente de vídeo não poderão ter o áudio exibido, seguindo as regras determinadas pelo International Football Association Board (Ifab), órgão responsável pelas leis da modalidade.

REFCAM SERÁ TESTADA ANTES DE AMPLIAÇÃO DO RECURSO

O uso do áudio ainda passará por uma fase de testes antes de ser adotado de forma mais ampla na competição. Além da novidade sonora, a RefCam também estará presente em mais partidas nesta temporada: a ferramenta será utilizada em cerca de 45 jogos, contra 20 na temporada passada. No entanto, a novidade não estará disponível no primeiro fim de semana da Premier League.

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Nesta sexta-feira, 21, começa a temporada 2026/27, com o Arsenal, atual campeão inglês, recebendo o Coventry City, recém-promovido da Championship. A partida será disputada no Emirates Stadium, com início marcado para as 16h (de Brasília).