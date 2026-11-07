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Prefeitura renova contrato com a Fórmula 1 e garante GP de São Paulo em Interlagos até 2035

Escrito por Marcos Antomil (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O prefeito Ricardo Nunes (MDB), o chefão da Fórmula 1, Stefano Domenicali, e o CEO do Grande Prêmio de São Paulo, Alan Adler, anunciaram neste sábado, 7, a extensão antecipada do contrato da categoria com a prova no Autódromo de Interlagos até 2035.

No anúncio de renovação, Domenicali enalteceu o vínculo da categoria com a cidade, mas cobrou melhorias na infraestrutura para comportar a dimensão crescente da Fórmula 1. "São Paulo é uma parte da Fórmula 1 e a renovação é a continuidade orgânica pela paixão, é algo inegociável. Correr aqui pela história e memórias é fantástico", iniciou. "É dia de olhar para frente, com melhorias de estrutura, porque a Fórmula 1 mudou e está cada vez maior. Queremos tornar a pista mais atraente, com mais investimento com apoio da Prefeitura".

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O vínculo em vigor terminaria em 2030. Desde o ano passado, Nunes reforçava o interesse em renovar o acordo com a Fórmula 1. Com o crescente interesse de cidades de diferentes países em abrigar uma prova da categoria, a renovação era vista como crucial para um trabalho a longo prazo. Recentemente, a F1 anunciou uma prova em Ruanda, na África, a partir de 2030.

A Argentina é outra interessada em voltar à Fórmula 1 com o reformado autódromo em Buenos Aires. Adler chegou a apontar, em entrevista ao Estadão nesta semana, uma preocupação com o lobby argentino, que tem ido a todos os Grandes Prêmios mundo afora. Em Interlagos, quem marcou presença foi o prefeito de Buenos Aires, Jorge Macri. Ele se reuniu com Domenicali, mostrou otimismo e disse almejar um vínculo de cinco anos com a categoria.

Entende-se que a Cidade do México corre riscos de, em breve, deixar o calendário da Fórmula 1. A capital mexicana tem contrato até 2028.

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Em sua fala, Nunes alfinetou o interesse de outras cidades e brincou que apenas ele sairia do fim de semana com um contrato assinado com a Fórmula 1. "Outros prefeitos estão visitando o GP de São Paulo, mas não vão sair daqui com o contrato assinado. Vão levar na memória o grande espectáculo que teremos neste fim de semana. São Paulo é escolhida pela paixão dos fãs do automobilismo, estrutura e segurança", disse o prefeito.

Recentemente, a etapa paulistana foi sondada para mudar de posição no calendário da F1, antecipando sua realização para um fim de semana entre abril e maio, para formar um trio com as provas de Miami (Estados Unidos) e Montreal (Canadá). No entanto, a ideia foi rechaçada por causa dos contratos com a organização de eventos musicais no Autódromo de Interlagos, como o Lollapalooza.

"Temos números incríveis, dobramos o público em Interlagos. A F1 traz um impacto econômico de mais de R$ 2,3 bilhões. Ano após ano, temos números a comemorar. Temos muito a emocionar os fãs da categoria em Interlagos, principalmente com a presença de dois brasileiros no grid", afirmou Adler.

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O circo da Fórmula 1 está em São Paulo neste fim de semana para a realização da 20ª etapa da temporada 2026. Neste sábado, às 15 horas, será definido o grid de largada da corrida de domingo, agendada para as 14 horas.

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