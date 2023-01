Prefeito do Rio chama eSports de 'importante modalidade de esporte'

Marcio Dolzan (via Agência Estado)

Na mesma semana em que a ministra do Esporte, Ana Moser, declarou que os jogos eletrônicos não devem ser considerados esporte, mas sim "indústria do entretenimento", o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), anunciou a criação de uma coordenadoria no município dedicada à modalidade porque, segundo ele, o Rio "reconhece o eSports como uma importante modalidade de esporte". O prefeito foi além e afirmou que quer fazer da cidade a "capital mundial do eSports".

Na quinta-feira, Paes se reuniu com representantes da comunidade gamer e, depois, foi ao Twitter anunciar a criação da coordenadoria, que ficará vinculada ao seu gabinete.

"Rio Capital do eSports! O Rio reconhece o eSports como uma importante modalidade de esporte e que traz consigo os princípios mais importantes da prática esportiva como disciplina, foco, inclusão social e competição", escreveu o prefeito, em uma das postagens.

Na terça-feira, Ana Moser declarou em entrevista ao portal Uol que "o eSports é entretenimento, é uma indústria de entretenimento, não é esporte". A fala gerou muitas críticas junto aos gamers e vem rendendo discussões até hoje nas redes sociais.

O Brasil é o terceiro mercado consumidor de esporte eletrônico no mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. Alguns estados do País têm criado leis para regulamentar a modalidade. No Congresso Nacional, a discussão se arrasta há anos, mas tem avançando. Atualmente, o projeto de lei que regulamenta a atividade está em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.