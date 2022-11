Poupado em Cuiabá, Endrick treina e pode reforçar Palmeiras contra o América-MG

(via Agência Estado)

O técnico Abel Ferreira não esconde que tomará todos os cuidados com o jovem atacante Endrick, de somente 16 anos, para não queimá-lo no time profissional ou abreviar sua carreira no Palmeiras. Depois de estrear como titular diante do Avaí, no Allianz Parque, a revelação não viajou para Cuiabá, mas está à disposição para o embate com o América-MG, nesta quarta-feira.

Endrick é ídolo dos palmeirenses e fez seu primeiro gol no time profissional em visita ao Athletico-PR - foram logo dois. Repetiu a dose contra o Avaí e agora o menino vive a expectativa de começar seu segundo jogo entre os 11 contra os mineiros.

Na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira, após 1 a 1 com o Cuiabá na Arena Pantanal, o elenco palmeirense se reuniu na Academia de Futebol para tirar a foto oficial de hendecacampeão brasileiro, com jogadores, comissão técnica, diretoria e staff em clima de total descontração.

Registro feito, quem atuou por mais de 45 minutos ficou na academia fazendo trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram distribuídos em dois times com oito integrantes cada para atividades técnicas, de movimentação, e táticas, além de um mini coletivo.

Duas boas notícias para Abel Ferreira nesta reapresentação: substituído diante do Cuiabá, o lateral-esquerdo Vanderlan fez exames e não teve nenhuma lesão detectada - saiu com cãibras -, enquanto o volante Jailson, em transição física após cirurgia no joelho, atuou como curinga nas atividades. Por fim, Raphael Veiga também realizou trabalhos específicos no gramado.