Pouca mídia e muito futebol: 5 jogadores que podem brilhar na Copa

Da Redação

A Copa do Mundo de 2022 começará no dia 20 de novembro e muitas projeções vão tomando conta do universo da bola. Qual país será o campeão? Quem será o artilheiro? E o craque do campeonato? Quais equipes podem surpreender?

Mas, enquanto toda a repercussão é direcionada para algumas estrelas já consolidadas na elite do futebol, é preciso ficar de olho em pelo menos cinco jogadores com enorme potencial de fazer a diferença para suas seleções, mas que são poucos mencionados nas análises e debates para este Mundial.





Christian Eriksen (Dinamarca)

Camisa 10 e principal jogador do seu país, o meio-campista do Manchester United é um talento clássico na armação de jogadas. Depois de ter sua carreira em risco devido a uma parada cardíaca sofrida dentro de campo em 2021, ele deu a volta por cima e estará no Mundial do Catar para tentar ajudar a Dinamarca a repetir o feito da Euro de 1992, quando protagonizou uma das maiores zebras do futebol ao ser campeã batendo a Alemanha na decisão.

Aos 30 anos de idade, ele soma 117 jogos pela seleção, com 39 gols e 26 assistências, e jogará sua terceira Copa do Mundo. Na África do Sul, em 2010, foi reserva e entrou em duas partidas. Já na Rússia, em 2018, foi um dos destaques do time que chegou às quartas de final, marcando um tento e dando um passe para outro em quatro jogos disputados.

Rafael Leão (Portugal)

O jovem de 23 anos é uma das estrelas do Milan campeão italiano em 2021/22 e segundo colocado na atual temporada da série A Tim, na qual o português participou diretamente de dez gols em 11 jogos, marcando cinco tentos e dando cinco assistências. Na Champions League, mandou uma bola para a rede e entregou quatro para seus companheiros. Não à toa, despertao interesse de vários clubes de toda a Europa.

Por outro lado, pela seleção de seu país ainda não teve muitas chances e pode ter na Copa do Mundo do Catar a grande oportunidade de mostrar o seu valor. Entre amistosos e competições oficiais, o ponta esquerda de 1,88m vestiu 11 vezes a camisa dos Lusos, oferecendo três passes para gol.





Julián Álvarez (Argentina)

Revelado pelo River Plate, o atacante de 22 anos foi um dos grandes nomes do time treinado por Marcelo Gallardo nos últimos anos, anotando 54 gols e dando 31 assistências em 122 jogos. Em 2018, ainda no início de carreira, foi relacionado para as finais da Copa Libertadores contra o rival Boca Juniors, participando de 23 minutos na partida derradeira no Santiago Bernabéu, em Madrid, decidida na prorrogação.

O sucesso na Argentina chamou a atenção do Manchester City, que contratou Álvarez no início de 2022, mas só contou com seu talento a partir de julho. Neste primeiro semestre na Europa, anotou quatro gols em 16 jogos. Pela seleção, foi às redes em duas oportunidades nas 11 vezes em que entrou em campo.





Dusan Vlahovic (Sérvia)

Grande personagem da seleção sérvia que estreará no Mundial de 2022 contra o Brasil, o atacante da Juventus foi uma das grandes estrelas da janela de transferências em janeiro deste ano, sendo contratado pelo time de Turim a peso de ouro. Até o momento, ele tem feito valer o investimento, com oito gols e uma assistência em 15 jogos, entre Campeonato Italiano e Champions League.

Já pelo time nacional da Sérvia, disputará sua primeira Copa do Mundo e é uma das principais referências do técnico Dragan Stojkovic para surpreender no Catar. Desde sua estreia pelas Águias Brancas em 2020, anotou oito gols e serviu seus colegas outras quatro vezes.





Pedro (Brasil)

Se o seu primeiro desafiante na Copa tem um sério candidato a brigar pela artilharia, a seleção brasileira não fica muito para trás e se dará ao luxo de ter no banco de reservas um dos principais goleadores do futebol nacional na atualidade. Mesmo ainda não tendo sua convocação confirmada por Tite, o atacante do Flamengo dificilmente não estará no elenco que vai em busca do hexa.

O jogador de 25 anos é o destaque do ataque rubro-negro ao lado de Gabriel Barbosa, tendo marcado 29 gols e dado dez assistências em 58 partidas. Pelo Brasil, só entrou em campo em duas oportunidades, mas deixou o dele no amistoso mais recente da seleção, contra a Tunísia, no fim de setembro.

