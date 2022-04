Portuguesa ganha do São Bento e fatura título da Série A2 do Campeonato Paulista

Da Redação

A Portuguesa confirmou o favoritismo e conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista, neste domingo à noite, no Canindé, ao vencer o São Bento por 2 a 0. O jogo de ida havia terminado empatado. Esta foi a terceira vez que a Lusa conquistou a taça, como fizera também em 2007 e 2013.

Os dois finalistas já tinham garantido o acesso para voltar a competir na elite paulista em 2023. A Portuguesa estava fora há sete anos e o São Bento ficou afastado da primeira divisão por apenas um ano. Após o jogo, houve muita festa da torcida e também dentro de campo.

"A Portuguesa volta para o lugar que merece, o lugar que é dela. Hoje não foi o fim, mas o começo de jogos que virão para a história da Portuguesa, que o torcedor já começou a reviver nesse Canindé lotado. Jogos que o torcedor está ansioso para assistir, aqui no Canindé, na Arena Corinthians, no Allianz, no Morumbi. Vai voltar a marcar sua presença, como estava acostumado", celebrou o técnico Sérgio Soares, cujo contrato se encerra no dia 30 deste mês.

Sem falar sobre seu futuro, o treinador agradeceu pelo apoio no comando do time. "A Portuguesa não só ascendeu à Série A, ela fez por merecer. Estou há cinco meses aqui, mas de tão bem que me sinto, parece mais. Só posso agradecer a todos os envolvidos nesse trabalho excepcional, funcionários, atletas, dirigentes, todo o staff, e a torcida que apoiou desde o primeiro jogo."

No gramado, o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, comandou a premiação com troféus e medalhas. O campeão recebe R$ 280 mil e o vice-campeão, R$ 200 mil. Mais uma vez a torcida mostrou sua força e encheu o Canindé, com 12.219 presentes no estádio localizado em São Paulo.

Desde os primeiros minutos, a Portuguesa mostrou que iria brigar pela vitória. Mas só abriu o placar no final do primeiro tempo. Depois de muita pressão, o gol saiu aos 43 minutos. Daniel costa cobrou escanteio e Naldo apareceu entre os zagueiros para cabecear no fundo das redes.

A Portuguesa continuou melhor no segundo tempo e ampliou aos 16 minutos. Daniel Costa levantou a bola dentro da área, onde o atacante Luan disputou com o zagueiro Diego Sacoman, que acabou jogando contra o próprio gol. Com isso, a Lusa ampliou a vantagem.

O São Bento ainda tentou ir para o tudo ou nada, mas não assustou o anfitrião. A Lusa ainda acertou a trave com Léo Castro. E, nos acréscimos, o lateral Eduardo Diniz ainda perdeu um gol claro. Ele conduziu com a bola desde a defesa, superou os zagueiros e o goleiro, mas finalizou para fora.