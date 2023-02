Portuguesa e Ferroviária empatam e seguem juntos rumo ao rebaixamento

(via Agência Estado)

O jogo dos dois piores times do Campeonato Paulista terminou sem vencedor. Na noite desta quarta-feira, Portuguesa e Ferroviária empataram por 1 a 1, no Estádio do Canindé, em São Paulo, pela nona rodada.

O resultado mantém ambos na zona de rebaixamento. Sem vencer há seis jogos, a Portuguesa tem seis pontos e é a lanterna do Grupo D. Já a Ferroviária amargou a oitava partida sem vitória e tem cinco pontos, na última colocação geral e do Grupo C.

Com os dois times pressionados na luta contra o rebaixamento, a partida começou tensa e a Ferroviária perdeu uma grande chance de abrir o placar com o artilheiro John Kennedy. O castigo veio aos 20 minutos. Pará cruzou, Gustavo Ramos chutou e Saulo fez grande defesa. A bola ainda bateu no travessão e sobrou para Madison completar.

Na frente, a Portuguesa tentou controlar o jogo e escapou de sofrer o empate em finalização de Thonny Anderson, defendida por Thomazella. Aos 41 minutos, o atacante da Ferroviária evitou o segundo dos donos da casa ao tirar a bola em cima da linha após chute de Lucas Nathan.

Logo no primeiro lance de perigo do segundo tempo, Bernardo cobrou falta e Pablo só não empatou para a Ferroviária porque o desvio explodiu no travessão. A Portuguesa recuou demais e passou a ser pressionada, deixando a torcida presente no Canindé preocupada.

A pressão grená continuou e Thonny Anderson acertou a trave de Thomazella após cobrança de escanteio. Até que, aos 24 minutos, Pablo soltou a bomba de fora da área e deixou tudo igual. Insatisfeitos com a atuação, os torcedores rubro-verdes passaram a vaiar o time.

Os minutos finais da partida foram eletrizantes. Antônio fez grande jogada individual e quase marcou para a Ferroviária. No contra-ataque, João Victor acertou a trave do goleiro Saulo.

Pela décima rodada, a Portuguesa enfrenta o Santos, no próximo domingo, às 16h, na Vila Belmiro, e a Ferroviária recebe o Guarani no sábado, também às 16h, na Arena Fonte Luminosa.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 1 X 1 FERROVIÁRIA

PORTUGUESA - Thomazella; Pará, Bruno Leonardo, Robson Júnior (Patrick) e Angelo; Marzagão (Bochecha), Madison (Naldo) e Lucas Nathan (Richard); João Victor, Paraízo e Gustavo Ramos (Daniel Costa). Técnico: Gilson Kleina.

FERROVIÁRIA - Saulo; Bernardo, Ronaldo Alves (Léo Santos), Alisson Caciano e Kelvyn; Pablo, Xavier e Rafael Costa (Matheus Lucas); Tito (Antônio), Thonny Anderson (Matheus Galdezani) e John Kennedy. Técnico: Elano Blumer.

GOLS - Madison, aos 20 minutos do primeiro tempo e Pablo, aos 24 minutos do segundo tempo. (Ferroviária)

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP)

CARTÕES AMARELOS - Bruno Leonardo, Pará, Gustavo Ramos e Daniel Costa (Portuguesa); Kelvyn e Xavier (Ferroviária)

RENDA - R$ 66.210,00

PÚBLICO 1.963 pagantes.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).